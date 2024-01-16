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趙少康曝光選前估算票數「少了113萬票」：投柯後悔也來不及了

▲▼2024侯友宜選前之夜，盧秀燕、朱立倫、趙少康。（圖／記者湯興漢攝）

▲趙少康表示，本次選舉結果，跟他原本預估的票數，少了113萬票。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙蔡州／綜合報導

2024總統大選13日正式落幕，國民黨副總統參選人趙少康15日表示，他根據2020年總統大選的結果計算，如果侯友宜能拿到上次韓國瑜、宋楚瑜加起來的612萬票，扣掉凋零去世的票，也會有580萬票，結果少了113萬票，顯然不是沒投就是投給柯文哲，「選後不少投柯的人後悔，但也來不及了」。

趙少康15日在臉書分享，參選副總統50天的心路歷程，他感嘆人生總有很多驚奇、很多意想不到，像是參選副總統就是他從未想到會發生的事情，事情距離去年11月24日總統登記前不久，當時侯友宜詢問他「如果柯文哲不願意合作，是否可以跟他搭檔競選」。

他思考後基於2個理由答應，第一點是「我既然一直鼓勵侯柯合作，又不同意侯康合，不是太沒有原則」，第二點是「侯友宜當時各種民調都不夠高，如果迫於時間壓力草草找個副手，豈不是雪上加霜」，而他一向是受人之託忠人之事，所以登記後1天當3天用，首先讓民調跳上第二，再想辦法超越第一。

他也坦言，自己是最早鼓吹侯柯合作的，而他鼓吹的動機也很簡單，就是想要下架民進黨，為了選贏民進黨，在野就必須團結，這是簡單的算數問題，不是什麼高深的學問，「藍白合不成，勝選機會就小很多，但也不得不拚，做了過河卒子，只有拚命向前，抱著知其不可為而為之的心情，一切盡人事聽天命了」。

他說，選前十幾天，幾家主要媒體或民調機構，都是民進黨賴蕭配領先他們侯康配約3%，而柯盈配幾乎都是第3名，但網路上不斷有假帳號放送假民調，柯不是第一就是接近第一，令人大開眼界，「居然還有那麼多人相信，連年輕人、知識分子都那麼容易被騙上當」。

▲▼趙少康「護理加薪、侯康實現」記者會 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲趙少康感嘆，自己「集中選票」的呼籲，顯然沒有發揮太大作用。（圖／記者屠惠剛攝）

他選前曾經估算，2020年總統大選，韓國瑜拿了552萬多票、宋楚瑜拿了60萬多票、蔡英文拿了817萬多票，如果侯友宜能拿到上次韓國瑜、宋楚瑜加起來的612萬票，扣掉凋零去世的票，也會有580萬票，就有機會當選，「結果少了113萬票，顯然是沒有投或跑到柯文哲那裡了」。

他感嘆，自己選前請求「集中選票」的呼籲，並沒有發揮太大作用，選後不少投柯的人後悔，但也來不及了，「我再三用『如果賴拿40%，侯拿35%，柯拿25%，則賴當選』做例子，鼓勵集中選票，結果不幸而言中，得票數字跟我舉的例子幾乎一樣，然而徒呼負負，又能如何」。

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