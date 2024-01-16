「民進黨這次選得很差」　溫朗東擔心：賴清德變成賴一屆

▲ 2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024大選落幕，民進黨賴清德打破8年魔咒，順利取得總統大位，不過民進黨立委只拿下51席，並沒有過半。作家溫朗東認為，綠營這次其實選得很差，若再輕忽下去，4年後可能又一項規律被打破，就是賴清德變成「賴一屆」。

盤點這次選戰成績，立委部分，民進黨共取得51席，包括不分區13席、區域含原住民38席，而總統則由賴清德拿下558萬6019票，得票率40.05％勝出，

溫朗東認為，如果沒有現任蔡英文加持，賴清德連40%都沒有，4年後，沒有蔡英文光環，賴清德還剩多少？過去百萬青壯年選票，現在改投柯文哲，該怎麼挽回？

溫朗東指出，搶救王義川活動，激起民間熱情，卻沒有獲得競選團隊的重視，不給糧草，不給舞台。潘孟安子弟兵徐富癸成功當選，但賴清德到屏南幫徐站台7次，其他艱困區候選人有獲得這樣的待遇嗎？4年後，國民黨盧秀燕將比現在的侯友宜強上數倍，用人精明，光是拉住蔡壁如，就是抓住柯文哲的軟肋。

溫朗東說，4年後，民進黨已經執政12年，3成鐵綠不動如山，但1、2成的搖擺票，如何說服他們投給綠營？難道綠營只能寄託希望在盧秀燕跟趙少康、蔣萬安內鬥？期望中國介選過度發生反效果？下一次反送中？再一次的君悅慘劇？賴團隊還沉浸在勝利的喜悅中，以為總統連任是種規律，殊不知規律是會被打破的。賴清德打破政黨輪替的八年規律，也打破副總統選上總統的規律，「這樣輕忽下去，我很擔心，4年後又一項規律被打破，賴清德變成賴一屆。」