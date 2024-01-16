敗選感言卻不提韓國瑜「傳心結」？　侯友宜：永不忘同志恩情

▲新北市長侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市長侯友宜競逐總統大位失利，敗選隔天即回市府上班。今（16）日參加1月份警政工作會報前，被問到黨主席朱立倫遭逼宮，侯友宜再次重申，「我才是要一肩扛起的負責人」，至於絕口不提感謝國民黨不分區立委韓國瑜，侯友宜回應，「選舉過程中，我不會忘記任何曾經幫助過我的人，我只有加倍奉還，在市政工作表現更亮眼，才對得起所有人。」

侯友宜今日上午先主持道安會議，結束後再趕赴警察局，參加1月份警政工作會報。被問到「從13日至今，談話始終沒提到韓國瑜，外界好奇是否有心結？」侯聽到提問，先是一陣苦笑，接著說，「你一定是三立的喔？」

侯友宜表示，非常感謝國瑜兄，在區域、不分區立委的協助，開票當天晚上，他特別前來競總致意，「我對他表示十二萬分萬分感謝，任何曾經幫助過我的人，我都不會忘。」

侯友宜指出，選舉過程中，大家伸出援手，不管是哪一個角色，永遠記得對方，這個情他會一輩子記在心裡，如果能適時回報，一定全力以赴。不論是韓國瑜或是連戰、馬英九、蕭萬長、王金平、朱立倫、吳伯雄等黨內前輩，都非常感謝大家。「我辜負大家期待，我只有加倍奉還，在市政工作表現更亮眼，才對得起所有人。」

關於趙少康臉書發言，侯友宜也說，選舉過程中非常感謝趙少康，「我們堅持要藍白合，都願意等到最後一刻」，他是臨危受命，義無反顧來相挺。非常清楚趙的態度，而且他對時事針貶有獨到的見解，期待趙未來為國家為人民多做事。

至於與美國訪問團羅森伯格會面情形，侯友宜感謝羅森柏格對台美關係的關心，他也表示在野黨會負起監督的力量，讓台海能夠安定台灣能安全。