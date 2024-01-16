　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳文茜指金溥聰令「提議藍白合就黨紀處分」　侯辦斥：不符事實

▲▼侯辦競辦執行長金溥聰、競辦副執行長謝政達、競辦發言人黃子哲、律師陳佳瑤召開記者會，回應凱旋苑套房爭議。（圖／記者許靖騏攝）

▲侯辦競辦執行長金溥聰。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前國民黨總統候選人侯友宜競辦執行長金溥聰昨表示，針對媒體人陳文茜、前立委蔡正元昨日在TVBS節目中，誣指自己拿出假民調，將採取法律行動，提出告訴，陳文茜回應，若政治菁英錯誤判斷不應藍白合，或是刻意不為藍白合，導致民眾必失去他們合理的選擇權，本應受公評討論。陳指出「尤其侯辦自2023年七月開始，已經明令任何提議藍白合或是在野大聯盟的黨籍參選人，將黨紀處分。」對此，侯辦發言人黃子哲表示，這是錯誤認知，也與事實完全不符。

有關媒體人陳文茜昨日發出的八點聲明中，指出「尤其侯辦自2023年七月開始，已經明令任何提議藍白合或是在野大聯盟的黨籍參選人，將黨紀處分。」對此，黃子哲表示，這是錯誤認知，也與事實完全不符，選舉相關規範及黨紀均由黨中央所訂定與執行，並非由侯辦所下令。

黃子哲說，事實上，國民黨在去年六月底就通過「113年中華民國總統暨立法委員選舉中國國民黨黨員行為規範」，黨主席朱立倫則在七月重申違反規定之黨員，將受黨紀之處分，而黨中央當時也呼籲黨員應謹言慎行，切勿發表破壞團結言論，讓親痛仇快。黃子哲強調，對於陳文茜女士再次發表悖離事實之言論，侯競辦仍深感遺憾。
 

ET快訊
尾牙戰袍太猛！　「帶子一拉就開」上下都露
RAV4新對手！台灣「韓系新休旅」價格車型曝光
阿本認愛後「首公開男友正面照」！情侶裝甜炸
普丁「第三次世界大戰」陰謀曝　德軍機密外流
路透：中國提每年金援諾魯「31.5億台幣」　我友邦吐瓦魯發聲
「民進黨這次選得很差」　溫朗東擔心：賴清德變成賴一屆
民眾黨立院龍頭挺誰？　沈富雄：柯文哲最念茲在茲「他有功勞」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳文茜指金溥聰令「提議藍白合就黨紀處分」　侯辦斥：不符事實

盼新院長回應民意期待　洪孟楷建議：首要推總統進立法院國情咨文

改版共軍動態示意圖　國防部：讓國人更實際了解安全狀況

「民進黨這次選得很差」　溫朗東擔心：賴清德變成賴一屆

張亞中再逼朱立倫辭黨魁　國民黨：黨內應團結「同志勿再內耗」

民進黨立委失利　鄭運鵬：有人會盯在野「國會改革」是否名副其實

敗選感言卻不提韓國瑜「傳心結」？　侯友宜：永不忘同志恩情

張亞中要朱立倫「知恥下台」　林家興反擊：他為國民黨做了什麼？

黃捷李柏毅進國會！議會藍綠只差1席　陳其邁：市政不分藍綠

中共擬3月後在台週邊軍演？　國防部：目前沒有掌握

施明德肝癌病逝 享年83歲

蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

「立院龍頭」支持誰？　民眾黨團要求藍綠提4具體承諾

調皮爸狂搶兒冰淇淋！　他一臉委屈→氣到大哭

戴資穎重返世界第3！　為球迷這舉動向東宗致歉

李荷妮產後回歸化身「雙面寡婦」　自豪一打十七...根本超ㄎ一ㄤ

女問「為何視訊不跟她掛睡」　男友秒回：手機爆炸躺更久

陳文茜指金溥聰令「提議藍白合就黨紀處分」　侯辦斥：不符事實

盼新院長回應民意期待　洪孟楷建議：首要推總統進立法院國情咨文

改版共軍動態示意圖　國防部：讓國人更實際了解安全狀況

「民進黨這次選得很差」　溫朗東擔心：賴清德變成賴一屆

張亞中再逼朱立倫辭黨魁　國民黨：黨內應團結「同志勿再內耗」

民進黨立委失利　鄭運鵬：有人會盯在野「國會改革」是否名副其實

敗選感言卻不提韓國瑜「傳心結」？　侯友宜：永不忘同志恩情

張亞中要朱立倫「知恥下台」　林家興反擊：他為國民黨做了什麼？

黃捷李柏毅進國會！議會藍綠只差1席　陳其邁：市政不分藍綠

中共擬3月後在台週邊軍演？　國防部：目前沒有掌握

新泰國小布袋偶戲團　與南消一大隊呼籲防範一氧化碳中毒

快訊／南投命案！男遭「獵槍爆頭」陳屍臥室　老母嚇哭急報警

以色列：加薩南部「激戰階段」即將結束　已撤離一個師級部隊

許富凱尬戲「超大咖雙金得主」　被評價「有威脅感」原因曝光

搶先看「屏東最新燈節」！瀑布變身絕美夜光森林　限量售票還送蜜棗

馮媛甄6歲女「暴風長大」母女近照曝光！　她認：衣服已經能一起穿

侯佩岑媽媽林月雲2度奪人夫！偷吃閨蜜老公　「經典10字」成小三名言

太奧客！男不滿速食店「沒幫他對切」　失控拿潛艇堡砸店員

日本強震「海嘯淹水」面積約40座東京巨蛋　7處海岸堤防受損

做直銷同學全消失？他驚「一個人都找不到」　內行曝真相：轉這1行

政治熱門新聞

趙少康嘆跑票百萬　投柯後悔來不及了

柯文哲全台「唯二鐵白區」打敗藍綠　穩居高中生圈第一大黨

王義川2點示警賴：4年後恐兵敗如山倒

郭正亮斷言賴政府閣揆「他」最有希望

4中生代可望接任閣揆　「她」呼聲最高

民眾黨立院龍頭挺誰？　沈富雄：柯文哲最念茲在茲「他有功勞」

國會綠白合私下已有默契？　游淑慧嘆：實在怕了這3人

黃曙光接國防部長促進「綠白合」？　綠委點2白委：是內閣可考慮人才

戰鬥藍同意民眾黨立法院長4承諾　趙少康加碼提出「國政4主張」

柯P辭民眾黨分裂　林濁水：結局更慘

白營拋「4主張」立院龍頭挺誰？　國民黨：民意為依歸、走自己路

諾魯索討「至少26億」　台灣還在協商找援助方案就被突襲斷交

快訊／一年兵鑑測不合格「須留訓」　通過才能領1萬800元專業加給

外籍師侵犯少女被2國驅逐！竟在台5縣市教書18年

更多熱門

相關新聞

敗選感言卻不提韓國瑜「傳心結」？　侯友宜：永不忘同志恩情

敗選感言卻不提韓國瑜「傳心結」？　侯友宜：永不忘同志恩情

新北市長侯友宜競逐總統大位失利，敗選隔天即回市府上班。今（16）日參加1月份警政工作會報前，被問到黨主席朱立倫遭逼宮，侯友宜再次重申，「我才是要一肩扛起的負責人」，至於絕口不提感謝國民黨不分區立委韓國瑜，侯友宜回應，「選舉過程中，我不會忘記任何曾經幫助過我的人，我只有加倍奉還，在市政工作表現更亮眼，才對得起所有人。」

金溥聰遭控拿假民調「騙朱立倫」　國民黨：內參民調皆黨中央執行

金溥聰遭控拿假民調「騙朱立倫」　國民黨：內參民調皆黨中央執行

趙少康嘆跑票百萬　投柯後悔來不及了

趙少康嘆跑票百萬　投柯後悔來不及了

金溥聰告蔡正元黨內「亂糟糟」？　凌濤嘆別再亂：主戰場在國會

金溥聰告蔡正元黨內「亂糟糟」？　凌濤嘆別再亂：主戰場在國會

快訊／蔡正元、陳文茜爆「做假民調騙朱立倫」　金溥聰提告了

快訊／蔡正元、陳文茜爆「做假民調騙朱立倫」　金溥聰提告了

關鍵字：

金溥聰侯友宜陳文茜

讀者迴響

熱門新聞

網紅名醫猝死享年46歲！同事曝死因：可能和感冒有關

賤葆後宮正妹-1！　YTR晨晨「永遠不會進步」宣布退出

鍋貼煎到焦黑！總公司召回店家重新教育

「提早到公司吃早餐」主管搖頭！網聽懂暗示

4歲童坐車被風箏線割喉　大量爆血身亡

桃園擄女到宜蘭！他「對警開3槍」遭反擊7槍搶救中

全台急凍！下波強冷空氣恐達寒流　連3天最低溫

2023信用卡爭霸　中信銀全年8500億元穩坐龍頭

男國1撞護欄下車察看　後車追撞他慘死

「噴射橘貓」抓住院門噴強力水柱

口臭半年！他常做「1動作」慘了　醫：罹癌第二期

人妻健身房露奶跑步　下場曝光

桃機排安檢1小時　旅客怨現場混亂

趙少康嘆跑票百萬　投柯後悔來不及了

全聯最大買1送1來了！年前囤貨必衝

更多

最夯影音

更多
施明德肝癌病逝 享年83歲

施明德肝癌病逝 享年83歲
蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面