陳文茜指金溥聰令「提議藍白合就黨紀處分」　侯辦斥：不符事實

▲侯辦競辦執行長金溥聰。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前國民黨總統候選人侯友宜競辦執行長金溥聰昨表示，針對媒體人陳文茜、前立委蔡正元昨日在TVBS節目中，誣指自己拿出假民調，將採取法律行動，提出告訴，陳文茜回應，若政治菁英錯誤判斷不應藍白合，或是刻意不為藍白合，導致民眾必失去他們合理的選擇權，本應受公評討論。陳指出「尤其侯辦自2023年七月開始，已經明令任何提議藍白合或是在野大聯盟的黨籍參選人，將黨紀處分。」對此，侯辦發言人黃子哲表示，這是錯誤認知，也與事實完全不符。

有關媒體人陳文茜昨日發出的八點聲明中，指出「尤其侯辦自2023年七月開始，已經明令任何提議藍白合或是在野大聯盟的黨籍參選人，將黨紀處分。」對此，黃子哲表示，這是錯誤認知，也與事實完全不符，選舉相關規範及黨紀均由黨中央所訂定與執行，並非由侯辦所下令。

黃子哲說，事實上，國民黨在去年六月底就通過「113年中華民國總統暨立法委員選舉中國國民黨黨員行為規範」，黨主席朱立倫則在七月重申違反規定之黨員，將受黨紀之處分，而黨中央當時也呼籲黨員應謹言慎行，切勿發表破壞團結言論，讓親痛仇快。黃子哲強調，對於陳文茜女士再次發表悖離事實之言論，侯競辦仍深感遺憾。

