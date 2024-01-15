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深化台日友誼　日本和歌山市贈板橋竹燈

▲新北深化台日友誼 日本和歌山市贈板橋竹燈。（圖／新北市板橋區公所提供）

▲日本和歌山市議會議員聯盟會長遠藤富士雄（左）及幹事長井上直樹（右）帶來2組竹燈參贈與公所。（圖／新北市板橋區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

日本和歌山市議會議員聯盟會長遠藤富士雄代表尾花正啓市長，至新北市板橋區公所拜訪，特別帶來2組竹燈，將參與2月1日至25日在府中廣場舉辦「2024板橋好過年 歡喜慶元宵」活動，包含板橋特色燈區、財神龍主燈、福氣龍副燈、台日友好燈區及祈福亭，並於24日及25日推出元宵趣味市集及藝文晚會，歡迎市民朋友們逗陣來板橋歡喜迎新年，共度熱鬧喜慶的新春佳節。

板橋區長陳奇正表示，非常感謝和歌山市熱情致贈竹燈，筆直高聳的竹燈象徵著台日友誼節節高升，更為春節與慶元宵活動增添日式風情，隨後由陳區長致贈感謝狀並回贈20顆板橋特色燈籠給和歌山市貴賓，請和歌山代表團也能夠在今年11月『和歌山竹燈夜』展出，並邀請尾花正啓市長日後率領市政團隊參訪板橋。

▲新北深化台日友誼 日本和歌山市贈板橋竹燈。（圖／新北市板橋區公所提供）

▲板橋區公所區長陳奇正（中）回贈20顆板橋特色燈籠，邀請和歌山代表團也能夠在今年和歌山竹燈夜展出。

遠藤富士雄會長表示，很高興能夠到板橋區進行交流，感謝公所的接待，這些由和歌山工業高校設計系學生利用2個月時間，用和歌山市山東地區的竹子筒精心雕刻深具日本意象的櫻花、煙火及扇子等圖樣，更特別將「和歌山市」及「新北市板橋區」字樣印刻在竹燈上，24根高達2米的竹燈，代表台日之間珍貴美好的友誼，更期盼未來加強與板橋區的交流合作。

板橋區公所表示，和歌山市訪問團當場協助竹燈的安裝，並說明和歌山市竹燈夜已連續舉辦18年，每年11月於和歌山市中心展開，8000根各種造型竹燈圍繞著和歌山城照亮秋天夜空，燈籠的溫暖燈光創造出夢幻空間，這次特別將「竹燈」帶來參與「2024板橋好過年 歡喜慶元宵」活動展出，也邀請板橋區市民能夠到和歌山參與竹燈祭典。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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