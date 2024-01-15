好市多「實用1神物」無印風　秒殺賣完！全場驚：太美了吧

▲好市多保溫袋美翻了。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

去日本自由行，不少台人都會去好市多挖寶！一名網友分享血拚神物，最近挖到一款保溫袋，共有3個不同尺寸，最有巧思的就是迷你編織包，可收納最小的購物袋。照片曝光後，引來千名網友也想買，「有種無印的fu」、「這好值得買啊」、「天啊！這個也太美了吧！」

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，最近去逛日本的好市多，驚見店內保溫袋特別有質感，外觀是卡其色木質色調，且裡面有三種不同大小的袋子，還附上迷你編織包，可收納購物袋。

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這組保溫袋能一次滿足三種需求，讓原PO笑稱，「可以當作日常購物用，保冷袋就拿來去買生鮮牛奶的時候拿來用，買來後還可以去附近逛街再回家。」

該文引來近5000名網友驚呼，「天啊！這個也太美了吧」、「可惡！12月中去的時候還沒有賣」、「日本的就是有質感」、「Costco Taiwan怎麼不出這款」、「日本amazon有，換算完985元台幣」、「日本的美感真的是...台灣那個藍紅配色」、「有種無印的fu」、「為什麼台灣只有醜到爆的」、「這好值得買啊」、「請問這個多少錢呢」。有熱心網友回應，3498日圓（約750元新台幣）。

也有網友分享戰果，「我在蝦皮買的，日本的顏值超高且內裡更精緻，上層還有放冰的拉鍊夾層，無印風格很適合帶去露營」、「這在日本官網剛上架時，就立刻銷售一空，真的蠻可愛的，每一個保冷袋都會附一個小包包購物袋，中的那個也可以橫提（提把換個方向就可以變成橫提）放壽司可以關起來，但披薩就不能」。