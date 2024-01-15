桃園公布113年春節應景食品　首波抽驗結果

▲桃園113年春節應景食品抽驗。(圖／衛生局提供)

記者楊淑媛／桃園報導



春節將至，桃園市政府衛生局為讓市民安心享用團圓佳餚，於去(112年)11月起至轄內賣場超市、果菜批發市場、南北雜貨店、年菜餐廳及製造業等處抽驗應景食品等總計235件；其中2件蔬菜、4件醃漬蔬菜、2件薑絲、1件豆干絲及1件花椒粒等10件產品檢驗結果不符規定，衛生局已依法辦理。

衛生局15日表示，詳細抽驗結果公布於衛生局網站及桃食安心資訊平台(http://food-safety.tycg.gov.tw/)供民眾參考。衛生局說，本次抽驗「朝天椒」、「甘藍」及「花椒粒」各1件檢出殘留農藥不符合「農藥殘留容許量標準」，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，依同法第44條可處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰，已移請供應商所轄衛生局追查。

另有7件產品檢出食品添加物不符規定，包含4件酸菜類及2件薑絲檢出二氧化硫超過標準，其中5件來源商位於外縣市，1件薑絲為本市業者所製造，另1件豆干絲檢出過氧化氫陽性，最終可追溯供應商為本市業者，不符合「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」者，已違反食品安全衛生管理法第18條規定，依同法第47條可處新臺幣3萬至300萬元罰鍰。

衛生局呼籲，食品製造業者應做好自主管理，務必遵守法規並正確使用食品添加物；同時也提醒民眾，選購食品時應避免顏色太過鮮豔、太白或聞起來有刺鼻味之產品，優先選擇完整包裝且標示齊全的食品，並留意保存方式。衛生局免費提供過氧化氫、皂黃、二氧化硫等3種試劑，讓民眾自行DIY篩檢，可向衛生局所屬13區衛生所索取。如有因消費問題或任何爭議，可撥打0800-285-000或1950消費者服務專線，向衛生局或本市消費者服務中心申訴。