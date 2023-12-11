桃園簽署「人體生物資料庫」合作備忘錄　擴大肺癌篩檢影像納入

▲桃園副市長王明鉅(中)簽署「人體生物資料庫」合作備忘錄。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為提升精準健康、個人化醫療及公共衛生的發展，桃園市政府11日與中央研究院及社團法人台灣人體生物資料庫學會共同簽署「人體生物資料庫」合作備忘錄，後續並規劃將桃園市擴大肺癌篩檢影像納入資料庫，以促進國內健康數據、影像醫學、電子化醫療紀錄與人體生物資料庫的串連及加值運用。

出席「人體生物資料庫」合作備忘錄儀式的桃園市副市長王明鉅表示，桃園自今（112）年3月率全國之先，配合衛生福利部國民健康署進行「擴大肺癌篩檢計畫」，本次合作備忘錄內容後續將由篩檢醫院主動通知篩檢民眾，並經其同意後將相關影像資料、檢查結果等納入資料庫保存，在保護個人的隱私條件下，進行學術研究，以提升影像醫學對肺癌的預測、預防與治療之貢獻。



王副市長說明，桃園「擴大肺癌篩檢計畫」為針對40歲以上設籍市民，具有菸品、油煙、空汙、職業暴露或相關疾病史、家族史等高風險族群，推出提供低劑量電腦斷層（LDCT）檢查計畫，截至目前為止，申請人數已超過2萬1,000人，其中1萬7,000人已完成檢查，經過篩檢追蹤後確診肺癌共63人，其中82%（52案）為第1、2期早期肺癌，顯示出LDCT在早期肺癌篩檢中為重要檢測工具，能夠促進疾病早期發現並採取行動，即早介入治療降低死亡率。



而市府也補助全市17家醫院同步導入AI輔助判讀系統，加速醫師進行影像判讀。王副市長也建議，在地方政府解決法規及個人隱私相關問題後，中央相關單位可進一步規劃資料串接、資訊系統建立及資安維護等，期盼中央及地方建立合作模式，透過公部門投注在健康預防的相關資源，提供專家學者進行更充分的應用。



行政院長陳建仁透過預錄影片致詞表示，隨著大數據技術及人工智慧的快速發展，醫藥衛生及電子資訊的跨域合作已是必然趨勢，透過公私協力建置數據與生物銀行，將是促進公共衛生與生醫產業發展的重要關鍵，感謝各界專家學者的努力與付出，以及倡議建置國家級健康數據研究中心，未來將做為我國未來推動公共衛生與生醫產業發展的重要參考。



中央研究院副院長唐堂表示，「台灣精準醫療計畫」（TPMI）及「台灣人體醫療資料庫」（Taiwan Biobank）皆是中研院非常重要的計畫，也在未來台灣的健康大數據扮演重要角色，目前因應衛福部修法內容，未來這兩項計畫將進行數據整合，並設置於中研院轉譯醫學專題中心，讓雙方人員能夠進行更密切的互動，相信桃園市府及未來各縣市衛生局等資料陸續進行整合後，將成為華人領域的重要精準醫療資料庫，為生物醫療產業做出重要貢獻。



社團法人台灣人體生物資料庫學會理事長楊泮池表示，雖然目前全世界AI硬體高達90%是台灣製造，但精準健康產業的軟體方面與大數據息息相關，因此全世界已有10幾家公司投入大量資源，也有國際公司與台灣醫療院所合作建置資料系統，為了讓台灣相關單位更能掌握相關醫療數據，呼籲台灣應儘早成立健康數據研究中心，也期盼各界共同促進相關資料建置。



桃園市衛生局長劉宜廉表示，桃園市民符合擴大肺癌篩檢篩檢資格者，可儘早至衛生局肺癌篩檢預約平台（網址：https://health.tychb.gov.tw/tyhpPublic/）提出申請，亦可撥打衛生局擴大肺癌篩檢諮詢服務專線（電話03-334-0345）洽詢；若後續篩檢出肺部異常，也應遵循醫囑安排就診，同時鼓勵有意願者簽署同意篩檢資料納入人體生物資料庫，共同促進國人健康及醫療貢獻。