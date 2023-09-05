桃園「廉能醫療產官合作論壇」　王明鉅：市府持續擴充醫療資源

▲桃園「廉能醫療產官合作論壇」，副市長王明鉅表示：市府持續擴充醫療資源。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府政風處結合衛生局、消防局共同舉辦「廉能醫療產官合作論壇」，邀集醫院、藥商、救護器材等企業代表，5日在住都大飯店舉行。會中，針對「誠信經營守則」、「內部控制制度」、「提升資訊透明度」及「企業社會責任」等議題，進行跨域雙向之研討交流。

桃園市副市長王明鉅出席論壇表示，目前醫學及製藥產業進步迅速，導致產業的知識門檻過高，他認為其中透明是最重要的因素，雖然不見得有人有意做壞事、具歪心思，但資訊不透明就易產生誤會，而一旦資訊清楚時，所有事情與決策好壞將會一清二楚。





副市長指出，本次論壇的講者皆為一時之選，包括臺北榮民總醫院桃園分院院長王智弘，將從醫院經營者的角度談論法令遵循及企業誠信；裕利醫藥集團台灣總裁周志鴻，將分享醫藥企業集團治理之道；台灣透明組織協會副理事長葉一璋，則將討論醫藥產業的社會責任。



王明鉅並談到，目前桃園是六都中唯一沒有市立醫院的城市，感謝臺北榮民總醫院桃園分院、衛福部桃園醫院、衛福部桃園療養院等公部門醫療機構及桃園各私立醫療機構的長期支持與協助，持續照顧市民的健康。





3年多來的防疫期間，包括醫師、護理師、醫檢師、放射師、清潔人員等醫療相關從業人員皆非常辛苦，在疫情考驗後，將迎向新時代，市府將持續擴充醫療資源。此外，推動醫療發展僅憑藉設置新醫院恐緩不濟急，未必要設置醫院才有醫療，同時未必要看病才有健康，市府將繼續投注資源在早期預防、早期發現疾病等部分，藉此及早做好市民健康管理及處置。





法務部廉政署副署長沈鳳樑表示，桃園邀集醫藥界、公部門及NGO等齊聚一堂，提供平台討論誠信治理、法令遵循、企業社會責任等議題，相信透過公私協力的交流，能讓公部門持續精進廉能作為，醫藥界也能在誠信經營下永續發展，進而讓桃園市民獲得更優質的醫療服務，廉政署也將持續結合各界資源，精進各項反貪腐措施。



包括法務部廉政署副署長沈鳳樑、市府政風處長許志雲、衛生局長劉宜廉、消防局副局長趙興中、台灣透明組織協會副理事長葉一璋、臺北榮民總醫院桃園分院院長王智弘、政風室主任彭彥程、裕利醫藥集團台灣總裁周志鴻等皆一同出席。