桃園60名民眾發燒上吐下瀉　全吃下這攤越南法國麵包

▲衛生局查扣疑造成食品中毒的越南法國麵包。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府衛生局8月3日中午起，陸續接獲醫院及民眾通報，於8月2日至中壢忠貞市場內某攤商購買越南法國麵包，食用後出現腹瀉、嘔吐、發燒等不適症狀。衛生局統計這2天(8月3、 4日)截至下午6點，共60人通報食品中毒，衛生局至產品製備場所查核，發現該攤商14項食品良好衛生規範準則缺失，已命業者立即暫停作業。

衛生局呼籲民眾，如近期有購買越南法國麵包，食用後出現疑似食品中毒症狀，請主動通報衛生局專線0937466695。

衛生局說明，昨(3)日至現場稽查越南法國麵包作業場所環境衛生，查有冷凍冰箱溫度不足、有病媒蹤跡、作業人員配戴飾品、食材未落實離地及覆蓋等14項缺失，衛生局已依食品安全衛生管理法第41條第1項規定，命業者自112年8月4日起暫停作業，環境衛生缺失命限期改善，現場環境缺失須經衛生局複查合格並同意後，始得復業。

▲中壢忠貞市場內某攤商販售的越南法國麵包，疑造成民眾食品中毒原因。（圖／衛生局提供）

後續如複查不合格，將依違反食品安全衛生管理法第8條第1項規定，同法第44條規定，可處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。此外，衛生局至業者製備現場抽驗醬料、餡料及同一批未食用成品等食品檢體，與刀具、砧板等環境檢體，並採集個案檢體，檢體皆送驗中，後續將依本次人體檢體及食品、環境相關檢體檢驗結果進行綜合研判，倘經檢出病原性微生物判定為食品中毒案件，將依違反食品安全衛生管理法第15條規定，同法第44條可處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰，另情節重大足以危害人體健康之虞者，將依食品安全衛生管理法第49條規定移送地檢署偵辦。

衛生局呼籲民眾，購買即食食品應選擇環境衛生良好商家，購買後切勿放置於室溫過久，以免變質。如近期有購買中壢忠貞市場內越南法國麵包，食用後出現疑似食品中毒症狀，請於第一時間通報衛生局，並至醫療院所就醫，以利本局持續追蹤監測民眾的健康狀況。