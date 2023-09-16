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巴西蛋製成液蛋卻標示台灣產　桃園衛生局開鍘...最高可罰400萬

▲巴西蛋製成液蛋卻標示台灣產地，桃園衛生局開罰

▲桃園市政府為食安把關，兵分8路追查進口蛋品合規性。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府為食安把關，15日兵分8路至大賣場超市、傳統商行、洗選場及蛋品工廠追查進口蛋品合規性。稽查發現某蛋品工廠將自巴西、土耳其、泰國進口的雞蛋生產為未殺菌液蛋，產地卻標示為「台灣」，涉違反食安法第28條，依同法第45條規定可裁罰處4萬以上400萬以下罰鍰。

另，該廠散裝籃蛋販售時未標示品名及產地，也違反食安法第25條規定，依同法第47條處3萬以上300萬以下罰鍰，衛生局已要求業者於16日起至18日至下游商（街邊店、自助餐、小吃店等）採自主預防下架回收。

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▲巴西蛋製成液蛋卻標示台灣產地，桃園衛生局開罰

巴西進口蛋標示不實，引發外界疑慮，桃園市政府於本（9）月12日去電農業部詢問巴西進口雞蛋配售地點，但未獲告知。為把關食安，市府當天隨即展開聯合稽查。經查，7月之後有使用進口雞蛋之轄內工廠計有3家，進貨來源廠商均是中央畜產會，生產品項有殺菌液蛋、未殺菌液蛋及蒸煮蛋及散裝籃蛋。其中一家遭查獲有標示不實等違規事項，將依食安法予以開罰。該廠今年7月起由中央畜產會提供原料進口蛋並委託代工生產液蛋，截至9月14日進貨17批，每批進貨312箱（每箱360顆）。

▲巴西蛋製成液蛋卻標示台灣產地，桃園衛生局開罰

另，針對媒體報導桃園市有一家蛋進口商，倉儲在台中市，但現場查核發現該處為民宅，經本府衛生局進一步了解，該民宅為桃園市物流公司委託外倉公司之登記地，實際倉儲位於彰化縣，且該進口商進口雞蛋為3月份與農委會合作，自美國專案進口並已全數用罄。

又，今年8月初忠貞市場越南法國麵包食品中毒事件是否與進口蛋有關，衛生局劉宜廉局長也親自帶隊層層追查至源頭供應商，確認越南法國麵包業者使用的蛋非進口雞蛋。衛生局強調，自今年5月25日媒體報導泰國進口雞蛋製成洗選蛋發霉事件起，桃園即率先全國啟動蛋品稽查專案，持續查核進口雞蛋生產製程與轄內8家生產液蛋及洗選蛋工廠，確保食安的行動從未停下。

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