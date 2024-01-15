金溥聰告蔡正元黨內「亂糟糟」？　凌濤嘆別再亂：主戰場在國會

▲桃園市議員凌濤。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選落幕，儘管國會重返最大黨，但黨內檢討聲音仍不絕於耳，而前立委蔡正元、媒體人陳文茜昨更指控，侯友宜競選辦公室執行長金溥聰做假民調騙黨主席朱立倫，最後還在贏一趴、兩趴，讓朱立倫很開心，金溥聰今（15）日也提告。是否覺得黨內「亂糟糟」？桃園市議員凌濤表示，自己尊重每個人的選擇，但立法院龍頭選舉是重中之重，未來的主戰場在國會，希望能有更強硬的監督力量，「大家就不要再亂了吧！」

凌濤嘆，如果國民黨再繼續亂下去，那藍營什麼時候才能真正重返執政？每次看到表現不好要被檢討，連表現好也要被罵，這次雖然選戰有要調整的地方，但大家能不能給藍營執政的縣市首長、輔選大將一些鼓勵？「如果每次都有人要抓戰犯、製造黨內紛爭，好像不是真正愛國民黨，不是真正愛中華民國。」

凌濤指出，這次總統、立委選戰，看到在社會主流及國民黨主流的聲勢之下，包含藍營執政縣市長蔣萬安、盧秀燕、張善政，立委選將王鴻薇、徐巧芯、游淑慧等人，都認為朱立倫辛苦了。凌濤表示，去年九合一大選國民黨大勝，現在成為國會最大黨，藍營認真輔選、檢驗力道強，記者會一場一場的開，他跟發言人楊智伃、台北市議員張斯綱還被前農業部部長陳吉仲提告，「但我們都不怕，因為這就是國人希望看到我們走向前、走向改革的方向，走一個正確的道路。」

凌濤說，如果社會跟黨內主流的聲音，都認為朱立倫這兩年的提名政策正確，不管是九合一大選提名張善政參選桃園市長，或是今年的年輕選將在桃園六席全勝，台中所有立委選將也都是年輕選將，「如果大家認為這是國民黨改革的方向，我們就會繼續堅持。」凌濤也批道，有一些沒看過出來輔選的人，在節目上搭配製作單位做表演，他尊重每個人對政治的選擇跟處理，但這並不是主流的聲音。