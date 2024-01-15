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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫選後遭青年「逼宮」　凌濤嗆：都沒來輔選還敢上節目做秀

▲▼國民黨召開「 羅致政最新高畫質爆料」國際記者會，由2024競選發言人凌濤公布新一波羅致政桃色影片照片。（圖／記者湯興漢攝）

▲桃園市議員凌濤。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選落幕，國民黨吞下12年來的3連敗，儘管國會重返最大黨，但黨內「逼宮」聲浪仍然襲捲而來，疾呼黨主席朱立倫負起政治責任。包含前國民黨發言人蕭敬嚴、孫文學校校長張亞中及青年團前總團長田方倫。對此，桃園市議員凌濤今（15）日受訪時表示，這些黨內人士平常沒有出來輔選，只會在節目上搭配製作單位做表演，「這種抓戰犯、製造黨內紛爭的人，好像不是真正愛國民黨，不是真正愛中華民國。」

凌濤指出，這次總統、立委選戰，看到在社會主流及國民黨主流的聲勢之下，包含藍營執政縣市長蔣萬安、盧秀燕、張善政，立委選將王鴻薇、徐巧芯、游淑慧等人，都認為朱立倫辛苦了。凌濤表示，去年九合一大選國民黨大勝，現在成為國會最大黨，藍營認真輔選、檢驗力道強，記者會一場一場的開，他跟發言人楊智伃、台北市議員張斯綱還被前農業部部長陳吉仲提告，「但我們都不怕，因為這就是國人希望看到我們走向前、走向改革的方向，走一個正確的道路。」

凌濤說，如果社會跟黨內主流的聲音，都認為朱立倫這兩年的提名政策正確，不管是九合一大選提名張善政參選桃園市長，或是今年的年輕選將在桃園六席全勝，台中所有立委選將也都是年輕選將，「如果大家認為這是國民黨改革的方向，我們就會繼續堅持。」凌濤也批，有一些沒看過出來輔選的人，在節目上搭配製作單位做表演，他尊重每個人對政治的選擇跟處理，但這並不是主流的聲音。

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