　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

誣指陳吉仲抄襲被判拘役　凌濤、張斯綱、楊智伃：政治力干擾？

▲▼國民黨召開「 羅致政最新高畫質爆料」國際記者會，由2024競選發言人凌濤公布新一波羅致政桃色影片照片。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨桃園市議員凌濤。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨桃園市議員凌濤、台北市議員張斯綱、國民黨發言人楊智伃於111年指涉前農委會主委陳吉仲是「抄襲慣犯」，陳提起刑事自訴。台北地院今天依散布文字誹謗罪判決3人拘役55日、50日、50日，可易科罰金。全案可上訴。凌濤代表張斯綱、楊智伃表示，對於判決結果感到遺憾，將再提出上訴爭取司法公道。民意代表檢驗國家要員乃天經地義，卻於執政黨勝選第一個工作天收到如此判決，不禁讓人懷疑有無受到不當干擾？

凌濤表示，過去在各項記者會的議題檢驗上，均秉事實說話。而農委會主委貴為掌管國家農業發展方向的要員，在民主社會中，其言行與計畫承攬應受社會大眾與民意代表檢驗，誠屬民主政治中的常態。假使今日該判決成立，將嚴重衝擊當權人士被公眾檢驗的力量。因此除了對判決感到遺憾之外，後續也將上訴爭取司法公道、捍衛民主政治常規，更期待二審法院將會作出公正判決、伸張正義。

凌濤指出，該案纏訟一年多，不見前農委會主委陳吉仲親自到庭說明過半次。而今日不過是執政黨勝選後的第一個工作日，就馬上收到出如此戕害民意代表檢驗國家要員言行的判決，不禁讓人懷疑相關過程是否受到外界不當政治力干擾？

凌濤表示，個人作為民意代表，檢證官員言行是否一致是職責所在，絕對不會被他人利用司法干擾而受到影響，未來會加倍檢驗力道，讓所有官員的言行被攤在陽光下檢驗、不會包庇。「作為民意代表將勇往直前，不會受到影響，會加倍檢驗力道。」
 

ET快訊
快訊／中共劍指賴清德當選　台灣傳再丟太平洋友邦諾魯
台灣虎航年終開獎！　上看14個月
指陳吉仲抄襲遭判刑　凌濤、張斯綱、楊智伃：政治力干擾？
今北台灣雨多！周末冷氣團剩12度　氣象署示警：冷上不少
北市男進彩券行喊「賽事將開始」：下注65萬　店員照做完了
傳「退出民眾黨群組」！蔡壁如競總不回應...她在北部開會
昔「杯王」跌落神壇　桃園2廠房淪法拍要價近25億
5億高中生命案開庭！夏男否認假結婚　當庭勘驗「找證人」影片

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／中共劍指賴清德當選　台灣傳再丟太平洋友邦諾魯

賴清德接見美國跨黨派前資深官員團　「展現對台支持意義重大」

賴清德40%得票率當選！國際記者會喊「2字」　郭正亮一聽昏倒

誣指陳吉仲抄襲被判拘役　凌濤、張斯綱、楊智伃：政治力干擾？

傳「退出民眾黨某群組」！蔡壁如競總不回應...她在北部開會

民進黨桃園立委團滅　郭正亮直言：等於鄭文燦力量徹底結束

快訊／趙少康呼應民眾黨立法院長4承諾　加碼陽光照進地方議會

蔡英文發文不捨施明德　「他是台灣民主人權先驅影響深遠」

讓高雄成民主聖地！陳其邁哀悼施明德：對台灣民主有卓越貢獻

會建議盧秀燕「繼續往上走」？子弟兵黃健豪：市長任期還有3年

鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

柴想叼龍珠出門卡住　低頭思考該怎麼通過

愛莉莎莎轟作票被罵「緊急道歉了」！　網揪官方證據打臉…選務員5點反擊

張學友演唱會場外爆「人疊人意外」　親民打招呼引推擠..鐵杆瞬間倒塌

吳克群當「有形的翅膀」遭嫌棄　被張韶涵拱脫掉…衣服超短笑翻XD

到韓國街頭必吃魚板湯　傳說竹籤竟會重複使用

快訊／中共劍指賴清德當選　台灣傳再丟太平洋友邦諾魯

賴清德接見美國跨黨派前資深官員團　「展現對台支持意義重大」

賴清德40%得票率當選！國際記者會喊「2字」　郭正亮一聽昏倒

誣指陳吉仲抄襲被判拘役　凌濤、張斯綱、楊智伃：政治力干擾？

傳「退出民眾黨某群組」！蔡壁如競總不回應...她在北部開會

民進黨桃園立委團滅　郭正亮直言：等於鄭文燦力量徹底結束

快訊／趙少康呼應民眾黨立法院長4承諾　加碼陽光照進地方議會

蔡英文發文不捨施明德　「他是台灣民主人權先驅影響深遠」

讓高雄成民主聖地！陳其邁哀悼施明德：對台灣民主有卓越貢獻

會建議盧秀燕「繼續往上走」？子弟兵黃健豪：市長任期還有3年

息影30年！艾莉史科切娃「蹓狗巧遇劇組」復出再奪雙影后

快訊／台灣虎航年終加績效累計10.8個月獎金　加薪平均11.48%

快訊／中共劍指賴清德當選　台灣傳再丟太平洋友邦諾魯

美股周一馬丁路德金恩紀念日休市　2024休市時間全揭露

朴敏英遭《D社》盯上！新戲剛播又爆醜聞　前男友傳金援2億5千萬

灰狼蟻人單節20分擊沉快艇　衛少看戈貝爾「罰成麵包」笑死

賴清德接見美國跨黨派前資深官員團　「展現對台支持意義重大」

虎航年終平均10.8個月　今天入帳！員工獎金入袋嗨爆：謝謝董事長

被指「論文抄襲」陳吉仲勝訴：還我公道　勿再用政治干預學術

《RM》喜訊！池錫辰「今天回來錄影了」　回歸集數播出日期曝光

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

政治熱門新聞

快訊／施明德今生日凌晨辭世！　享壽83歲

韓國瑜不分區第一　Wecare高雄：鬧劇又要上演

立院龍頭支持誰？白要藍綠提4承諾

拿369萬票跌破眾名嘴眼鏡　揭柯文哲再戰總統4大障礙

侯友宜一度嘆「柯文哲怎這麼強？」　朱立倫守住3道逼宮防線

阿公選舉爽拿百萬補助　結局錢飛了

快訊／蔡正元、陳文茜爆「做假民調騙朱立倫」　金溥聰提告了

快訊／趙少康呼應民眾黨立法院長4承諾　加碼陽光照進地方議會

民眾黨8席決定國會龍頭關鍵　邱毅曝柯文哲3策略

即／被點名是閣揆人選！陳其邁表態了

施明德今辭世最後發文曝　蔡英文昨趕到醫院見最後一面

施明德一生情史說不完　陳菊曾夜奔當和事佬排解感情問題

藍營下屆總統人選　一王一后動向受矚目

中選會駁斥作票傳言　李進勇怒：有任何選務人員違法「立刻下台」

更多熱門

相關新聞

爆陳吉仲「抄襲慣犯」挨告　張斯綱凌濤楊智伃判拘

爆陳吉仲「抄襲慣犯」挨告　張斯綱凌濤楊智伃判拘

農業部前部長陳吉仲控告台北市議員張斯綱3人2022年抹黑他抄襲論文慣犯、一魚兩吃等語、涉犯加重誹謗，台北地院5度開庭詳查陳吉仲在學者時代所做公費研究報告，內容是否符合學術倫理常規，今（15日）認定張斯綱3人發言前未盡合理查證義務，判張拘役50天，同案被告桃園市議員凌濤拘役55天、國民黨發言人楊智伃拘役50天，皆得易科罰金，可上訴。

快訊／趙少康呼應民眾黨立法院長4承諾　加碼陽光照進地方議會

快訊／趙少康呼應民眾黨立法院長4承諾　加碼陽光照進地方議會

快訊／蔡正元、陳文茜爆「做假民調騙朱立倫」　金溥聰提告了

快訊／蔡正元、陳文茜爆「做假民調騙朱立倫」　金溥聰提告了

接任黨魁、挑戰2028？　盧秀燕回應了

接任黨魁、挑戰2028？　盧秀燕回應了

朱立倫悼念施明德　「您推動的金馬永久和平特區一定繼續努力」

朱立倫悼念施明德　「您推動的金馬永久和平特區一定繼續努力」

關鍵字：

國民黨陳吉仲凌濤楊智伃張斯綱

讀者迴響

熱門新聞

今年最強冷空氣要來了　恐寒流「連凍5天」

馮語婷「公開正面照」開戰：我喜歡看人下地獄！

快訊／施明德今生日凌晨辭世！　享壽83歲

《小明星大跟班》凌晨粉專突PO性愛片！網嚇壞

NONO受害者再＋4！

剛到目的地…3歲女兒鬧脾氣爆哭！張捷馬上回家

嫩妹民宿包棟遭性侵！嚇問男友：有跟我做嗎

韓國瑜不分區第一　Wecare高雄：鬧劇又要上演

施明德病逝！遺體已在清晨5點送出北榮

立院龍頭支持誰？白要藍綠提4承諾

陸失業者「假裝有上班」　躲圖書館耗整天

男友房間有弟媳化妝品！她10年後驚聞：去年結婚了

南開大學傳播院長被指曾與蕭美琴談戀愛

拿369萬票跌破眾名嘴眼鏡　揭柯文哲再戰總統4大障礙

侯友宜一度嘆「柯文哲怎這麼強？」　朱立倫守住3道逼宮防線

更多

最夯影音

更多
鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈

鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈
高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面