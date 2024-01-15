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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「敗選我承受」！侯友宜為朱立倫緩頰　感謝對象仍未提韓國瑜

▲▼侯友宜敗選後首場市政行程-新北三鶯線三峽機廠。（圖／記者呂佳賢攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選落幕，國民黨再度吞敗，黨內出現總檢討、抓戰犯聲浪。代表黨參選的新北市長侯友宜今（15）日受訪重申，如有批評、指責甚至有些不滿，自己完全概括承受。侯友宜說，非常感謝黨主席朱立倫，兩人並肩作戰，希望區域及不分區立委打出漂亮成績，確實也做到了。不過，感謝名單中仍未出現韓國瑜。

侯友宜今日上午到萬里漁港出席東外堤延伸工程動土典禮，被問到孫文學校總校長、國民黨中評委張亞中認為朱主席應該下台負責，侯會不會呼籲黨內同志不要怪主席？侯友宜說，這場選戰大家都非常辛苦，團結全力以赴。所有責任很清楚，就是侯友宜一個人的責任，過程如有批評、指責，甚至有些不滿，他完全概括承受。

侯友宜直言，朱立倫面對艱辛選戰，盡全力扮演主席角色，不斷地協調溝通，凝聚所有向心力。更重要的是他和朱並肩作戰，希望國民黨的區域立委以及不分區立委能夠打出漂亮的成績，這一部分確實也做到了。

侯友宜強調，國民黨現在是國會最大黨，未來在野黨最大的力量是國民黨，要負責監督執政黨。做為台灣進步的力量，下一階段最重要是凝聚所有國會力量，及各縣市長的力量，大家好好地面對。她還說，國家現在、未來挑戰艱鉅，如何讓大家一起團結，讓國家未來能夠走向安定永續繁榮，是國民黨現在的責任。

國民黨內檢討聲浪不斷，侯友宜表示，內部可以有一些問題，也可以去反思。很多人說敗選的責任是誰？自己都只有一句話「是侯友宜的責任」，非常感謝朱立倫、趙少康，及金溥聰和15個縣市首長，給予相當多幫忙，也要謝謝所有支持者。

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