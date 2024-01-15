曝國民黨爭立院龍頭2條路　藍委認同白提4承諾但也憂「遭綁架」

▲民眾黨成立院「關鍵少數」，喊話藍綠應提出國會改革藍圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨8位不分區立委當選人今（15）日提出新國會改革訴求，包含修法建立國會聽證調查制度、強化人事同意權審查等規範，並要求有意競逐立法院正副院長人選具體回應民眾黨訴求，屆時將作為黨團投票的態度依據。對此，有些國民黨立委表達支持贊同，希望在野陣營一起合作監督政府，但也有藍委擔憂是否被少數政黨綁架。

新一屆立法院由國民黨拿下52席重返國會最大黨，民進黨獲51席、民眾黨8席，另有以往與國民黨友好的無黨籍2席，由於新國會將在2月報到，三黨不過半下的立法院正副院長選舉備受矚目。國民黨立委王鴻薇直言，「政黨基本上還是要有誠信問題，總不能選前說一套，選後做一套。」民眾黨要跟國民黨合作、民進黨合作，還是自己推正副院長人選，這些都不是不可能的事情，但國民黨一定會盡最大的誠意以跟民眾黨合作。

王鴻薇指出，國民黨若要選上，只有2個途徑，包括藍白合，或民眾黨自提人選也是種機會，「當然最高目標，還是希望能爭取立法院正副院長，民眾黨的國會改革訴求我是支持的」；不過，她也透露擔憂，只是民眾黨態度反覆，選前願意支持韓國瑜，選後又變成藍綠可合作，雖然關鍵少數希望取得國會主導權，但對於其立場的轉變還是會擔心。

藍委洪孟楷指出，國民黨是目前國會最大黨，絕對會力挺自己的正副院長人選。現在最重要的是向人民展現全新國會的視野，他們將以第一大黨的角度，爭取立法院長，相信就能夠獲得多數民意代表支持，「也不必侷限任何黨團提出來的條件，無須被少數政黨綁架。」

洪孟楷強調，現在的立法院是新的民意，理當就是直接訴求人民感受，以民意為依歸，就是國民黨未來要走的路，避免發生見樹不見林的窘境。

賴士葆則說，民眾黨若與國民黨合作，院長給韓國瑜當，副院長就可以給民眾黨不分區立委當選人黃珊珊、黃國昌或其他人，而若跟民進黨合作也許準總統賴清德會「大方」一點，給民眾黨幾個部長，民眾黨主席柯文哲就能讓人才進入內閣；賴並質疑，但在民進黨執政下，加入團隊就會變「小綠」，柯文哲若入閣還敢抨擊政府弊案嗎？