染流感！30多歲年輕人「肺塌陷」險沒呼吸　醫警告：別忘這件事

▲近期流感疫情嚴重。（圖／pakutaso）

圖文／CTWANT

由於疫情趨緩，不少民眾都逐漸脫下口罩，不過仍需注意的是，秋冬是呼吸道疾病得好發期，除了新冠肺炎，流感及黴漿菌等感染也都會導致喉嚨不適。對此，整合醫學專科醫師姜冠宇發文分享案例，表示近日一名年輕、無病史的患者，因流感而併發「肺塌陷」，一度險些沒呼吸，姜冠宇也呼籲民眾，每年都要記得接種疫苗。

姜冠宇醫師日前在臉書粉專發文，提醒民眾「不要小看流感」，他也分享近日遇到的案例，一名30至40歲、完全沒有病史的健康年輕人，因為流感入侵下呼吸道併發「肺塌陷」，導致右肺葉扁了無法張開，一度差點沒了呼吸，所幸該年輕人對於症狀自覺得早，經治療預計很快便可摘掉氧氣罩。

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▲30多歲年輕人染流感「肺塌陷」險沒呼吸。（圖／翻攝自姜冠宇醫師臉書）

對此，姜冠宇醫師呼籲，平時要記得接種疫苗，「避免下呼吸道入侵這樣特殊的案例，讓所有的呼吸道病原體都盡量侷限在上呼吸道，免除危險症狀。」姜冠宇醫師指出，有時重症與本身體質有關，像是脆弱族群、孩童及年長者等，這些危險因子的推估不能代表一切，因此接種疫苗相當重要。

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