A型流感沒走B型又來　大陸多地感染人數上升





▲中國多地感染人數上升。（圖／CFP）

文／中央社

中國A型流感疫情才趨緩，近期感染B型流感的人數有上升趨勢，根據官方通報，多個省分感染B型流感的人已超越A型流感，其中又以青壯年感染人數偏高。

綜合澎湃新聞、第一財經、中國財經網，中國國家衛健委14日舉行新聞發布會，中疾控病毒病所國家流感中心主任王大燕指出，這波流感流行季主要從去年10月開始，最初流行病毒株是A型H3N2為主，最近1個月以來，B型流感的占比持續上升。

據資料顯示，過去3週，南方省份的B型流感病毒檢出率占比持續上升至36.8%，北方省份在近5週的B型流感病毒檢出率占比上升至57.7%，部分省份B型流感病毒檢出率占比超過了A型流感病毒。

報導引述上海市東方醫院急診科主任唐倫先的分析，目前仍處於流感流行期間，而以東方醫院的統計數據看來，流感的檢出率大約在20%到25%之間。2024年1月5日至12日，院本部檢出1387例流感病例中，A流占43%，B流占57%。

他進一步提到，在這波流感流行期間，老年人感染的比例並不高，從發病年齡來看，主要集中在20到50歲左右，青少年占比並不少。相較於A型流感的患者常見全身乏力、肌肉酸痛等症狀，B型流感患者的症狀相對較輕。

王大燕則表示，得了A型流感後產生的免疫反應，並不能保護免於感染B型流感，也就是說，即使已經得過A型流感，也有可能會再次感染B型流感病毒，建議高風險群體儘早接種流感疫苗。

由於正值流行期間，因此對於流感藥物的需求也逐漸上升，甚至出現搶購潮。

報導引述上海交通大學醫學院附屬兒童醫院呼吸科醫師錢莉玲指出，若確診流感後出現發燒、咳嗽等情形，建議先針對性治療，例如服用退燒藥等。奧司他韋（oseltamivir，商品名：克流感Tamiflu）等抗病毒藥物，需要在確診感染流感的前提下服用，不建議隨便自行購買服用。

她強調，充足的睡眠與良好的免疫力有很大關係，「休息是最好的藥物，不要熬夜、規律作息，這對於預防流感有很重要的作用」。