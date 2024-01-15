超靈驗5大財神廟推哪間？　命理師曝1關鍵：做了才有用

▲新的一年不少民眾會到廟裡拜拜，祈求順利、平安健康。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

龍年到來，不少民眾會到廟裡拜拜，祈求新的一年順利、平安健康，但拜哪尊神明最靈驗呢？對此，命理師高宏寓表示，全台各地信仰不同，不過若是求財運，最有名的為「中和烘爐地」、「關渡宮財神廟」、「金山財神廟」、「竹山紫南宮」、「北港武德宮」等，高宏寓也提醒，無論是拜哪尊神明，要注意平時必須行善，「諸惡莫做才有用！」

龍年求財要拜哪尊神明最靈驗呢？對此，命理師高宏寓接受《三立新聞網》訪問表示，其實求財重點不在於神尊，畢竟全台興旺的廟宇，神威自然不在話下，若拜完覺得不靈驗，建議民眾反思平時是否有行善積福，「畢竟神明雖然不會害人，但也不會保佑惡人」。此外，還要思考自己求的是正財還是偏財，神明可以保佑上班族工作平順、商人生意興隆，但求財切莫過貪，要學會知足。

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高宏寓指出，若是求保佑事業順利，要記得拜對神明，像是老闆、旅遊業或業務性質等工作者，可選擇拜「中和烘爐地」、「關渡宮財神廟」、「金山財神廟」、「竹山紫南宮」、「北港武德宮」、「五路財神爺」。

如果是軍警消人員、法官、商務貿易、律師、軟體工程、從商等工作者，則可選擇祭拜正義化身「關聖帝君」；至於大眾傳媒、廣告業者、專業人士、公務人員、寵物溝通師、主播等，高宏寓建議可祭拜「文財神（福財神）」。

最後高宏寓強調，其實人一生是否富有，求財神明保佑與否，與平日結下善緣多寡有著極大關係，「平日廣結善緣，人緣自然會好，遇到人生難關，自會有貴人相助，無論是人生、事業就相對容易一帆風順，所以多做善事，絕對是平安發財的不二法門」。

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