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台南師生「向城市英雄說出心裡話」　東山消防實施防災宣導很暖心

▲台南市消防局第一大隊東山分隊，於轄內各學院校執行消防宣導，各校師生也積極參與「向城市英雄說出心裡話」活動，在留言板上留下許多感謝及加油打氣的話語。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第一大隊東山分隊，於轄內各學院校執行消防宣導，各校師生也積極參與「向城市英雄說出心裡話」活動，在留言板上留下許多感謝及加油打氣的話語。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

最近寒流來襲，台南市消防局第一大隊東山分隊，於轄內各學院校執行消防宣導，各校師生也積極參與「向城市英雄說出心裡話」活動，在留言板上留下許多感謝及加油打氣的話語，祈願「每一位英勇救災的消防叔叔都能平安回家」，字字句句祝福的話如寒冬裡的一股暖流，溫暖東山消防分隊每一位消防員的內心。

▲台南市消防局第一大隊東山分隊，於轄內各學院校執行消防宣導，各校師生也積極參與「向城市英雄說出心裡話」活動，在留言板上留下許多感謝及加油打氣的話語。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2024年台南市消防局119消防節「向城市英雄說出心裡話」活動，活動日期至1月19日，市長黃偉哲鼓勵各界踴躍至南市各消防分隊駐地、防災教育館或粉專留言板留下鼓勵話語，以實際行動為消防人員加油打氣。

▲台南市消防局第一大隊東山分隊，於轄內各學院校執行消防宣導，各校師生也積極參與「向城市英雄說出心裡話」活動，在留言板上留下許多感謝及加油打氣的話語。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局李明峯局長表示，預防火災、搶救災害及緊急救護是消防人員三大任務，全年日夜不休守護城市安全，今年「119消防節」以溫馨及體恤消防員為出發點，特別規劃設計專屬留言板及留言便利貼，置放於轄內各消防分隊及防災教育館，號召民眾來留下鼓勵消防員的話語，透過有溫度的文字，溫暖消防員的心靈。

南消一大隊東山分隊，特提醒民眾入冬請預防一氧化碳中毒危害，使用燃氣熱水器應加強室內通風，及強調安裝住宅用火災警報器的重要性。

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