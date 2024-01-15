　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

爆陳吉仲「抄襲慣犯」挨告　張斯綱、凌濤、楊智伃判拘役

▲▼國民黨台北市議員張斯綱（中）、桃園市議員凌濤（左）與副發言人楊智伃（右）到台北地院出庭後，受訪喊話提告的農業部前部長陳吉仲親自出庭面對。（圖／記者黃哲民攝）

▲國民黨台北市議員張斯綱（中）、桃園市議員凌濤（左）與國民黨發言人楊智伃（右），被農業部前部長陳吉仲控告涉犯加重誹謗罪，3人均被台北地院判處拘役。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

農業部前部長陳吉仲控告台北市議員張斯綱3人2022年抹黑他抄襲論文慣犯、一魚兩吃等語、涉犯加重誹謗，台北地院5度開庭詳查陳吉仲在學者時代所做公費研究報告，內容是否符合學術倫理常規，今（15日）認定張斯綱3人發言前未盡合理查證義務，判張拘役50天，同案被告桃園市議員凌濤拘役55天、國民黨發言人楊智伃拘役50天，皆得易科罰金，可上訴。

陳吉仲擔任農委會升格農業部首任部長，去年（2023年）9月請辭獲准。張斯綱在本月（1月）13日立委選舉，挑戰台北市第1選區（士林、北投）席次落敗。

本案源於2022年11月26日九合一公職大選前，爆出各種政治人物「抄襲論文」話題，時任農委會主委陳吉仲雖非選將，但國民黨指他在學者時代做政府委託研究案，涉及大量抄襲，除由黨籍立委提出質詢，同年9月29日，時任國民黨文傳會副主委張斯綱，與凌濤、楊智伃在國民黨中央黨部召開記者會，揶揄陳吉仲「連愛情公寓部落格轉載文章也抄」，簡直是「花式剽竊」等語。

凌濤另在個人臉書PO文，挖苦陳吉仲「抄襲慣犯」、「一魚兩吃」等語，陳吉仲反擊張斯綱3人惡意抹黑，強調要捍衛自身學術名譽，向北院提起自訴，控告張斯綱3人涉嫌加重誹謗。

法官歷次開庭都試圖釐清陳吉仲被張斯綱3人點名的3篇公費研究報告，內容是否符合學倫規範要求，以及張斯綱3人開記者會前，有無求證過學術界看法等爭點。

張斯綱3人均自認無罪，強調已善盡查證義務，包括比對陳吉仲2005年擔任學者時，承攬農委會公費研究案提出的報告，內容與2003年一篇期刊文章相似內容高達77.33%，陳吉仲2015年、2017年另各承攬科技部1份研究案，提出的報告也各有40%與57%內容涉及高度相似，超出合理使用範圍，更有引注不當或未加以引注的瑕疵。

張斯綱3人強調，以全球學術倫理標準Turnitin查詢，顯示陳吉仲本案的公費報告涉及巨量、直接地抄襲，且「自我抄襲也是抄襲」，民代基於監督而提出質疑，為人民把關公帑，毫無妨害名譽的惡意。

陳吉仲委任律師團反擊指出，陳在報告中已表明引注自己先前的文章，且沒有一字不差的「自我抄襲」，研究計畫使用學界同一個現有模型架構，但導入新的變項推論出全新實證結果，具有原創性，張斯綱3人卻指鹿為馬。

陳吉仲的律師團並嘲諷張斯綱3人在法庭提出當初記者會沒說過的內容當辯解，更用2017年發布的規範來要求陳2005年發表的報告，形同「拿清朝的劍斬明朝的官」。

陳吉仲在本案從沒出庭，張斯綱3人喊話陳吉仲別躲在律師背後浪費司法資源，「如果有任何辯解，趕快來出庭，不要浪費司法資源，也浪費大家彼此的時間。」、「如果對自己的學術標準有信心，應該出庭面對司法」。

不過法官傳訊雙方聲請的證人訊問後，認定張斯綱3人發言前沒先查證農經領域專家學者、未盡合理查證義務，今判張斯綱、楊智伃各拘役50天、皆得易科罰金5萬元，濤拘役55天、得易科罰金5萬5000元，可上訴。

ET快訊
快訊／中共劍指賴清德當選　台灣傳再丟太平洋友邦諾魯
台灣虎航年終開獎！　上看14個月
指陳吉仲抄襲遭判刑　凌濤、張斯綱、楊智伃：政治力干擾？
今北台灣雨多！周末冷氣團剩12度　氣象署示警：冷上不少
北市男進彩券行喊「賽事將開始」：下注65萬　店員照做完了
傳「退出民眾黨群組」！蔡壁如競總不回應...她在北部開會
昔「杯王」跌落神壇　桃園2廠房淪法拍要價近25億
5億高中生命案開庭！夏男否認假結婚　當庭勘驗「找證人」影片

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陽明山海芋大道驚現色狼　水果攤男偷拍2外籍正妹美胸+裙底　

爆陳吉仲「抄襲慣犯」挨告　張斯綱、凌濤、楊智伃判拘役

5億高中生命案開庭！夏男否認假結婚　當庭勘驗「找證人」影片

北市男進彩券行喊「賽事將開始」：幫下注65萬　店員照做完了

獨／內湖雙屍案將「二度驗屍」　查扣關鍵膠劑比對毒物反應

快訊／高雄大寮農地驚見一具男屍！仰躺工寮外死亡多時　

曾格爾涉勾富商判賠正宮30萬　上訴急繳全額擔保防遭強制執行

傾倒廢棄物還逃稅！雲林13鄉鎮慘遭蹂躪　檢警逮65人9收押

趕處理打架糾紛！北市警車「碰撞計程車」雙方送醫　肇責釐清中

南投醋男酒後潑汽油燒死前妻新歡！重判18年定讞

鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

柴想叼龍珠出門卡住　低頭思考該怎麼通過

愛莉莎莎轟作票被罵「緊急道歉了」！　網揪官方證據打臉…選務員5點反擊

張學友演唱會場外爆「人疊人意外」　親民打招呼引推擠..鐵杆瞬間倒塌

吳克群當「有形的翅膀」遭嫌棄　被張韶涵拱脫掉…衣服超短笑翻XD

到韓國街頭必吃魚板湯　傳說竹籤竟會重複使用

陽明山海芋大道驚現色狼　水果攤男偷拍2外籍正妹美胸+裙底　

爆陳吉仲「抄襲慣犯」挨告　張斯綱、凌濤、楊智伃判拘役

5億高中生命案開庭！夏男否認假結婚　當庭勘驗「找證人」影片

北市男進彩券行喊「賽事將開始」：幫下注65萬　店員照做完了

獨／內湖雙屍案將「二度驗屍」　查扣關鍵膠劑比對毒物反應

快訊／高雄大寮農地驚見一具男屍！仰躺工寮外死亡多時　

曾格爾涉勾富商判賠正宮30萬　上訴急繳全額擔保防遭強制執行

傾倒廢棄物還逃稅！雲林13鄉鎮慘遭蹂躪　檢警逮65人9收押

趕處理打架糾紛！北市警車「碰撞計程車」雙方送醫　肇責釐清中

南投醋男酒後潑汽油燒死前妻新歡！重判18年定讞

快訊／台灣虎航年終加績效累計10.8個月獎金　加薪平均11.48%

快訊／中共劍指賴清德當選　台灣傳再丟太平洋友邦諾魯

美股周一馬丁路德金恩紀念日休市　2024休市時間全揭露

朴敏英遭《D社》盯上！新戲剛播又爆醜聞　前男友傳金援2億5千萬

灰狼蟻人單節20分擊沉快艇　衛少看戈貝爾「罰成麵包」笑死

賴清德接見美國跨黨派前資深官員團　「展現對台支持意義重大」

虎航年終平均10.8個月　今天入帳！員工獎金入袋嗨爆：謝謝董事長

被指「論文抄襲」陳吉仲勝訴：還我公道　勿再用政治干預學術

《RM》喜訊！池錫辰「今天回來錄影了」　回歸集數播出日期曝光

賴清德40%得票率當選！國際記者會喊「2字」　郭正亮一聽昏倒

老婆拍情慾片..男歌手質問：有沒有呻吟？　她留陰影淚崩「回家像A片那樣碰我」

社會熱門新聞

嫩妹民宿包棟遭性侵！嚇問男友：有跟我做嗎

大牙沒事了　黑人告誹謗不起訴確定

快訊／高雄轎車自撞電桿！男駕駛重傷亡

快訊／5億高中生案開庭！夏男現身衣服還是同一件

爆陳吉仲「抄襲慣犯」挨告　張斯綱凌濤楊智伃判拘

新北警車違停公車亭　警方回應這樣說

放煙火、翹孤輪！屁孩群聚鳳鼻隧道鬧事

快訊／偷走284張空白總統選票！嫌3萬交保

北市男進彩券裝闊下注65萬　害慘店員

無照開聯結車！他猛撞工程車害2死　一驗尿慘了

5億高中生命案開庭　勘驗夏男「找結婚證人」影片

獨／罕見！內湖雙屍案將「二度驗屍」

桃園女師性侵小六男案　上訴二審已分案

桃園女淫師性侵小六男童　教育局：終身不得聘任

更多熱門

相關新聞

獨／夾零食換「蘆丁雞」！店員坦言：不好養　動團批毫無動保意識

獨／夾零食換「蘆丁雞」！店員坦言：不好養　動團批毫無動保意識

傳統夾娃娃機店轉型，近期興起夾零食熱潮，全台各地大型夾零食場林立，而為了幫消費者解決零食多到吃不完，許多業者提供「夾換活動」，零食可兌換海鮮肉品、生活用品等，台南市甚至有多家夾零食場，把活體「蘆丁雞」當成兌換品項，引發爭議。動保團體批評，業者毫無動保意識，呼籲台南市動保處前往稽查。

稱楊志良失言「前科累累」　林俊憲：藍營愛請來站台是不是認同楊？

稱楊志良失言「前科累累」　林俊憲：藍營愛請來站台是不是認同楊？

「楊志良對我道歉不夠」　張斯綱再籲：應對吳思瑤、徐巧芯道歉

「楊志良對我道歉不夠」　張斯綱再籲：應對吳思瑤、徐巧芯道歉

楊志良「要她回家愛愛」　徐巧芯婆婆不忍發聲了！

楊志良「要她回家愛愛」　徐巧芯婆婆不忍發聲了！

楊志良遭爆性別歧視　吳欣岱提「家暴失言」轟：嫌票太多嗎？

楊志良遭爆性別歧視　吳欣岱提「家暴失言」轟：嫌票太多嗎？

關鍵字：

自我抄襲公費研究加重誹謗農業部農委會陳吉仲張斯綱

讀者迴響

熱門新聞

今年最強冷空氣要來了　恐寒流「連凍5天」

馮語婷「公開正面照」開戰：我喜歡看人下地獄！

快訊／施明德今生日凌晨辭世！　享壽83歲

《小明星大跟班》凌晨粉專突PO性愛片！網嚇壞

NONO受害者再＋4！

剛到目的地…3歲女兒鬧脾氣爆哭！張捷馬上回家

嫩妹民宿包棟遭性侵！嚇問男友：有跟我做嗎

韓國瑜不分區第一　Wecare高雄：鬧劇又要上演

施明德病逝！遺體已在清晨5點送出北榮

立院龍頭支持誰？白要藍綠提4承諾

陸失業者「假裝有上班」　躲圖書館耗整天

男友房間有弟媳化妝品！她10年後驚聞：去年結婚了

南開大學傳播院長被指曾與蕭美琴談戀愛

拿369萬票跌破眾名嘴眼鏡　揭柯文哲再戰總統4大障礙

侯友宜一度嘆「柯文哲怎這麼強？」　朱立倫守住3道逼宮防線

更多

最夯影音

更多
鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈

鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈
高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面