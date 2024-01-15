爆陳吉仲「抄襲慣犯」挨告　張斯綱、凌濤、楊智伃判拘役

▲國民黨台北市議員張斯綱（中）、桃園市議員凌濤（左）與國民黨發言人楊智伃（右），被農業部前部長陳吉仲控告涉犯加重誹謗罪，3人均被台北地院判處拘役。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

農業部前部長陳吉仲控告台北市議員張斯綱3人2022年抹黑他抄襲論文慣犯、一魚兩吃等語、涉犯加重誹謗，台北地院5度開庭詳查陳吉仲在學者時代所做公費研究報告，內容是否符合學術倫理常規，今（15日）認定張斯綱3人發言前未盡合理查證義務，判張拘役50天，同案被告桃園市議員凌濤拘役55天、國民黨發言人楊智伃拘役50天，皆得易科罰金，可上訴。

陳吉仲擔任農委會升格農業部首任部長，去年（2023年）9月請辭獲准。張斯綱在本月（1月）13日立委選舉，挑戰台北市第1選區（士林、北投）席次落敗。

本案源於2022年11月26日九合一公職大選前，爆出各種政治人物「抄襲論文」話題，時任農委會主委陳吉仲雖非選將，但國民黨指他在學者時代做政府委託研究案，涉及大量抄襲，除由黨籍立委提出質詢，同年9月29日，時任國民黨文傳會副主委張斯綱，與凌濤、楊智伃在國民黨中央黨部召開記者會，揶揄陳吉仲「連愛情公寓部落格轉載文章也抄」，簡直是「花式剽竊」等語。

凌濤另在個人臉書PO文，挖苦陳吉仲「抄襲慣犯」、「一魚兩吃」等語，陳吉仲反擊張斯綱3人惡意抹黑，強調要捍衛自身學術名譽，向北院提起自訴，控告張斯綱3人涉嫌加重誹謗。

法官歷次開庭都試圖釐清陳吉仲被張斯綱3人點名的3篇公費研究報告，內容是否符合學倫規範要求，以及張斯綱3人開記者會前，有無求證過學術界看法等爭點。

張斯綱3人均自認無罪，強調已善盡查證義務，包括比對陳吉仲2005年擔任學者時，承攬農委會公費研究案提出的報告，內容與2003年一篇期刊文章相似內容高達77.33%，陳吉仲2015年、2017年另各承攬科技部1份研究案，提出的報告也各有40%與57%內容涉及高度相似，超出合理使用範圍，更有引注不當或未加以引注的瑕疵。

張斯綱3人強調，以全球學術倫理標準Turnitin查詢，顯示陳吉仲本案的公費報告涉及巨量、直接地抄襲，且「自我抄襲也是抄襲」，民代基於監督而提出質疑，為人民把關公帑，毫無妨害名譽的惡意。

陳吉仲委任律師團反擊指出，陳在報告中已表明引注自己先前的文章，且沒有一字不差的「自我抄襲」，研究計畫使用學界同一個現有模型架構，但導入新的變項推論出全新實證結果，具有原創性，張斯綱3人卻指鹿為馬。

陳吉仲的律師團並嘲諷張斯綱3人在法庭提出當初記者會沒說過的內容當辯解，更用2017年發布的規範來要求陳2005年發表的報告，形同「拿清朝的劍斬明朝的官」。

陳吉仲在本案從沒出庭，張斯綱3人喊話陳吉仲別躲在律師背後浪費司法資源，「如果有任何辯解，趕快來出庭，不要浪費司法資源，也浪費大家彼此的時間。」、「如果對自己的學術標準有信心，應該出庭面對司法」。

不過法官傳訊雙方聲請的證人訊問後，認定張斯綱3人發言前沒先查證農經領域專家學者、未盡合理查證義務，今判張斯綱、楊智伃各拘役50天、皆得易科罰金5萬元，濤拘役55天、得易科罰金5萬5000元，可上訴。