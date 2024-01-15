快訊／趙少康呼應民眾黨立法院長4承諾　加碼陽光照進地方議會

▲戰鬥藍精神領袖趙少康。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新一屆國會即將在2月1日就任開議，外界關注民眾黨是否願與國民黨合作共推韓國瑜任立法院長。民眾黨立院黨團今（15）日舉行記者會，提「四大承諾」請有志角逐者先回應。對此，國民黨前副總統參選人趙少康表示，戰鬥藍認同，並提出第五點，「陽光不能只進中央國會，也應該照進地方議會，應修法準用未來改革後上述相關規定」。

民眾黨不分區立委當選人黃珊珊稍早表示，民眾黨會秉持該有的獨立立場，監督執政黨，並要求兩大黨競逐國會正副院長者，需提出清楚的國會改革主張與承諾，承諾第一會期修法建立「國會聽證調查」，承諾第一會期修法強化「人事同意權審查」，承諾第一會期修法強化「立委利益迴避規範」，承諾定期公布「相關經費之使用」，貫徹公開透明原則。



對此，戰鬥藍主張，第一、第1項國會的聽證調查權，應有配套措施，即提案有一定門檻與行使須經院會通過，以昭公信。此外，還該同步修改遊說法，所有說客不可掛名立法院助理，個別委員助理遮蔽個資後公開。行政部門受到立委關說、關切，有義務一週內通報政風單位，並於三個月內公開紀錄。最後，個別委員向行政部門索資，經適當遮蔽後，三個月後公開。

第二、第2項人事同意權，可以支持強化審查機制。第三、第3項「立委利益迴避規範」，可以支持修法強化並設立罰則。第四、第4項立法院經費使用公開透明，每季召開立院經費使用會議與紀錄，公開上網。第五、陽光不能只進中央國會，也應該照進地方議會，應修法準用未來改革後上述相關規定。