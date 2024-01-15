男友房間有弟媳化妝品！她果斷分手...10年後驚聞：去年結婚了

▲原PO在多年前發現論及婚嫁的男友與弟媳的關係不單純，而後翻臉分手。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

十年前的未婚夫，竟娶了他的弟媳婦！一名女網友透露，多年前她發現論及婚嫁的男友與弟媳的關係不單純，而後更抓到證據，雖然當時男方試著解釋，但原PO也果斷分手，如今她竟意外發現無緣的未婚夫，在去（2023）年真娶了弟媳。對此，她也嘆八點檔的劇情真實的發生在自己身上。

原PO在社團「匿名公社」以「曾論及婚嫁的前男友，竟娶了他的弟媳！原來八點檔的劇情發生在我身上」為題發文，表示10年前她32歲，在媽媽朋友介紹下，認識了各方面都不錯的35歲男生，而後雙方更以結婚為前提交往，原PO當時甚至懷疑這麼好的男生怎麼會到35歲還單身。

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交往半年後，感情進展順利，2人也論及婚嫁，聊到訂婚時，原PO則臨時起意想去拜訪男方的父母。原PO回想，男方父母客氣、家境不錯，而他的弟弟則在北部工作不常回來，因此弟媳帶著2個孩子跟公婆住。

豈料，到男友房間時，發現有小孩的尿布跟玩具，男友則解釋是弟弟小孩常常跑來他房間玩，原PO當時也不疑有他，後來因為要討論結婚事宜，所以常常會去拜訪，結果原PO竟然在男友的棉被底下看見女生的衣服，男方則解釋是弟媳有時會來收拾房間，也許是不小心掉的。

而後，男友媽媽則急著跟原PO解釋，說兒子跟弟媳以前是同班同學，從以前就很有話聊，所以常常去房間聊天也沒什麼，想不到這一解釋更慘，原PO直覺有問題，果然在訂婚前2周，在男友房間浴室發現女用洗面乳跟化妝品。

原PO事後果斷翻臉，不管男方如何試圖解釋，她也拒絕溝通，並取消了訂婚宴的餐廳跟婚紗拍攝，直說「我寧願損失餐廳跟婚攝費用也不願意賭上我的婚姻。」如今原PO又透過相親認識現在的老公，有了幸福的家庭。

多年後的今天，當年介紹的阿姨來原PO家吃飯聊天，原PO這才知道無緣的未婚夫，竟然真的娶了弟媳，原PO補充，聽說是弟媳先懷孕生了孩子，過了幾年前未婚夫的弟弟才願意離婚。最後原PO則呼籲，希望婚姻不幸的人都能勇敢一點，因為幸福要靠自己去果斷爭取。

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