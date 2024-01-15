賴清德悼念施明德　承諾繼續傳承愛、和平、非暴力的創黨精神

記者江采蓁／綜合報導

民進黨前主席施明德因肝癌復發，於15日凌晨病逝於台北榮總醫院，享壽83歲。兼任民進黨主席的總統當選人賴清德第一時間向家屬表達慰問，並透過臉書發文哀悼，感謝施前主席為台灣做出的貢獻，他也將帶領這個國家與黨，繼續傳承愛、和平、非暴力的創黨精神，讓台灣繼續在民主的道路上壯大。

▲民進黨前主席施明德15日凌晨辭世。（圖／翻攝施明德臉書）

賴清德提到，施明德走過專制獨權時代，不僅見證歷史，更親自參與其中，甚至身陷囹圄，一生為台灣爭取自由人權；施明德曾說，「民主這一課永遠沒有句點。」這句話，讓他從投入政治工作一路打拚至今，有非常深的感觸。

賴清德表示，施明德是一位民主先行者、人權捍衛者，也是智慧勇敢的政治家，1979年美麗島事件總指揮，從黨外時期，就為了台灣的未來和前途打拚，就算面對威權政府的死亡威脅，依然不改其志，始終堅持和台灣人民站在一起，對台灣民主深化付出行動，也做出諸多貢獻。

賴清德強調，謝謝施前主席為台灣做出的貢獻，他也將帶領這個國家與黨，繼續傳承愛、和平、非暴力的創黨精神，讓台灣繼續在民主的道路上壯大，與世界民主陣營的朋友持續交往、共同守護民主價值，「願施前主席安息，也請家屬節哀。」