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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

紅衫軍為何不衝進總統府？　施明德昔曝原因「要衝要爽！太容易了」　

 

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨前主席施明德今天凌晨病逝，台北榮總今天上午6點半左右證實施明德於1月15日凌晨病逝於台北榮總，享壽83歲。對此，資深媒體人黃揚明在臉書發文回憶昔日專訪施明德的情景，細數他的豁達言行。

黃揚明今天在臉書發文表示，2013年10月，任職於蘋果日報時，曾陪同總編輯到施明德位於汐止家中專訪。當時施明德遭中共指稱為支持港獨，因此訪談大半主題都圍繞著香港的民主課題。黃揚明回憶，專訪過程中，施主席邊喝紅酒邊談笑風生，那天聊了他的叛亂通緝犯整容故事、如何經歷美麗島軍事大審，令人印象深刻。

黃揚明進一步指出，在專訪中，施主席曾說道「為什麼受審時我還會笑？我是告訴歷史、後代子孫，面對死刑審判時，我們奮鬥者是怎麼樣的心態。」他以無懼的態度回顧威權時期，施主席早已將生死至於度外。

▲▼凱道4大集結！40萬韓粉、25萬送仲丘、150萬倒扁　「空拍照真相」大比對。（圖／資料照）

▲2006年「百萬倒扁紅衫軍」。（圖／資料照）

在專訪中，施明德主席也分享了2006年領導紅衫軍倒扁的經歷，並描述了他當時如何阻止鷹派建議直接衝進總統府的情境。黃揚明回憶道，施明德坦言「如果衝進去了，台灣會一天到晚政變，這樣的潘朵拉盒子不能打開」、「要衝、要爽！太容易了，和平理性才能成為成功的民主運動。」

黃揚明表示，這次專訪過不到半年，立法院就爆發太陽花學運，而施明德319當天凌晨也到場聲援，他的大女兒施蜜娜還在隔天爬到立法院議場二樓北側外牆，以黑漆噴上「當獨裁成為事實，革命就是義務」大字，學運過後立法院雖已清除，但清除痕跡仍清晰可見。

專訪當時，施明德主席已對抗肝癌12年，而如今已過去10多年。黃揚明表示，即便台灣蘋果日報已經結束營運，他仍保存了當時專訪的紙本，「這算是對一代民主鬥士施明德主席的致敬」。

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