帥兒德德風靡立院「高顏值嫩照」曝　鄭運鵬爆：吳思瑤想做我媳婦

▲鄭運鵬兒子爆紅。（圖／翻攝自臉書／鄭運鵬）



記者張靖榕／綜合報導

民進黨立委鄭運鵬爭取連任失敗，不過選戰期間他的光芒早迅速被帥氣兒子「德德」壓過。「德德」陪他掃街意外成為最大亮點，不少女粉因為他帥氣像台版「車銀優」而自封是鄭運鵬媳婦，更傳出多位經紀人想簽下德德進軍演藝圈；其實鄭運鵬多年前就驚爆，同黨立委吳思瑤是德德粉絲，喊話要嫁給他。

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▲林俊憲開箱鄭運鵬辦公室，小帥哥德德入鏡。（圖／翻攝林俊憲YouTube）



民進黨立委林俊憲2019年發布「國會開箱」影片，當時他到鄭運鵬立委辦公室介紹室內環境、大批公仔和模型擺設，一旁還在就讀中學的德德也入鏡，被鄭運鵬問「你要入鏡嗎」，才害羞地趕緊跑開。

林俊憲當時就說鄭運鵬兒子是超級小帥哥，「沒見過小孩這麼緣投（台語，帥氣）的，很多女委員都是他（德德）的粉絲。」鄭運鵬加碼爆料吳思瑤說要做他媳婦，「欲驚死人！」

▼鄭運鵬爆料很多女立委喊話想嫁給德德。（圖／翻攝林俊憲YouTube）





▲德德先前陪鄭運鵬上街謝票。（圖／翻攝臉書／鄭運鵬）

德德在總統立委大選前陪父親鄭運鵬掃街拜票，帥氣白嫩的臉龐一時席捲網路，Dcard、Instagram上掀起討論風潮，「桃園車銀優」、「不要再分享了，情敵越來越多」、「真的要逼大家雅起來」、「救命帥炸」。