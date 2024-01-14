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少女借宿竟遭侵犯！她怕沒地方住不敢反抗...惡狼輕判10月

▲▼ 妹子,正妹,女子,傷心,性侵,悲傷。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

▲桃園一名少女借宿在姜男住處，沒想到竟遭對方性侵。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者吳佩蓁／桃園報導

桃園一名姜姓男子透過女友人認識國中生少女小婷（化名），前年11月7日他假借好意讓少女借住他家，沒想到他趁小婷要去洗澡時伸出魔爪，從背後抱住她，對她摸胸、性侵得逞，事後小婷回家向友人哭訴，全案才曝光。桃園地院審理後，依犯對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判姜男10月徒刑，全案可上訴。

判決指出，姜男2022年透過友人認識國中少女小婷，同年10月7日晚上9時許小婷因故借宿在姜男家，但姜男竟起色心，在住處房間內的浴室及床上，對小婷性侵得逞。小婷返家後向友人哭訴，並報警對姜男提告，桃園地檢署依強制性交罪起訴。

法院審理時，小婷證稱，當晚她到姜男家後，姜就要她先去洗澡，接著就從背後抱住她，並隔著衣服撫摸她胸部，雖然當下小婷有試著推開他，但姜男力氣太大，她推不掉，姜男感覺她沒反抗，便伸手進衣服摸她私密處，並硬上得逞。

小婷表示當時她因為害怕沒地方住，一開始不敢反抗，但後來她雖然有試圖反抗，但姜男力氣太大她掙扎不掉，所以也沒有嘗試要逃跑或對外求救，她也坦承當晚姜男並未對她做出施暴或威脅等行為，而姜男也證稱「我沒有感覺到她在掙扎」。

法官調閱小婷向友人哭訴的對話紀錄，友人問她「你沒跟他說不要嗎？」，小婷回「我來不及...」、「而且我真的不知道怎麼拒絕別人...我也不知道他會這樣」，認為過程中，小婷並未出聲表示不願意，難認姜男有違反她意願性交，因此將檢方依強制性交罪起訴法條，變更為對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判處有期徒刑10月，全案可上訴。

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