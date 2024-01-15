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賴清德當選總統　王毅：改變不了一個中國基本事實

▲▼2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選，賴清德發表演說。（圖／記者李毓康攝）

▲賴蕭配宣布勝選，賴清德發表演說。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

中國外長王毅14日聲稱，「台灣地區選舉是中國的地方事務」。不管選舉結果如何，都改變不了「世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的基本事實」。中國「終將實現完全統一，台灣必將回歸祖國懷抱」。

台灣總統、立委選舉結果13日晚間揭曉後，王毅是中國方面表態的最高層級官員。王毅在中共黨內擁有政治局委員及中央外事辦主任的身分。

中國外交部官網14日晚間公布，目前正訪問埃及的王毅，在開羅與埃及外長蘇克里（Sameh Shoukry）會談後會見記者，並在被問到中方對台灣大選後兩岸關係及台灣局勢時，作上述表態。

王毅宣稱，「台灣地區選舉是中國的地方事務」。不管選舉結果如何，都改變不了「世界上只有一個中國、台灣是中國一部分」的基本事實，都改變不了「國際社會堅持一個中國原則的普遍共識」。

他又說，80年前的「開羅宣言」及1945年「波茨坦公告」這一系列具有國際法律效力的文件，構成了戰後國際秩序的組成部分，也奠定了「台灣是中國不可分割領土的歷史與法理根基」。

王毅聲稱，台灣「從來不是一個國家，過去不是，今後更不是。台獨從來不可能成事，過去不能，今後更絕無可能。台灣島內誰想搞台獨，就是分裂中國國土，必將受到歷史和法律的嚴懲」。國際上誰要違反「一個中國」原則，就是「干涉中國內政、侵犯中國主權，必將遭到全體中國人民乃至國際社會的共同反對」。

他宣稱，台獨「嚴重威脅台灣同胞的福祉，嚴重損害中華民族根本利益，也將嚴重破壞台海地區和平穩定，是一條絕路，更是一條死路。中國終將實現完全統一，台灣必將回歸祖國懷抱」。中方相信國際社會將繼續根據「一個中國」原則，「支持中國人民反對台獨分裂活動、爭取國家統一的正義事業」。

▲▼中央政治局委員、外交部部長王毅。（圖／翻攝自中國網）

▲中國外長王毅。（圖／翻攝自中國網）

除王毅作上述表態外，中國外交部還針對美國國務卿布林肯（Antony Blinken）祝賀民進黨總統候選人賴清德當選總統聲稱，美國國務院就「中國台灣地區選舉」發表聲明，嚴重違反「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，嚴重違背美方所作僅與台灣保持文化、商務和其他非官方關係的政治承諾，向「台獨分裂勢力」發出「嚴重錯誤信號」。

中國外交部宣稱，台灣問題是「中國核心利益中的核心」，是中美關係「第一條不可逾越的紅線」，「一個中國原則」是「國際關係基本準則和國際社會普遍共識」，也是中美關係的政治基礎。中方一貫堅決反對美台開展任何形式的官方往來，堅決反對美方以任何方式、任何藉口「干涉台灣事務」。

中國外交部又說，敦促美國確實恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，將美國領導人多次重申的不支持台獨、不支持「兩個中國」或「一中一台」、不尋求把台灣問題作為工具遏制中國等承諾落到實處，停止美台官方往來，停止向「台獨分裂勢力」發出任何「錯誤信號」。

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