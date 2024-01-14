立院未過半「折斷賴清德抗中羽翼」　美媒：中共5月前將對台施壓

▲民進黨正副總統候選人賴清德與蕭美琴13日晚間開票後確定勝選。（圖／記者李毓康攝）

記者張寧倢／綜合報導

台灣總統大選被稱為2024年第一個重要的全球地緣政治分水嶺，關乎美國與中國在亞太地區的角力，最終由民進黨候選人賴清德以40%得票率勝選。美媒指出，對北京唯一的好消息是民進黨失去立院優勢，恐折斷賴清德的「抗中」羽翼。也有分析認為，從現在開始到5月20日賴清德就職典禮前，北京將對台加強施壓。

根據美媒Politico報導，曾自稱「務實台獨工作者」的中國懷疑論者賴清德13日贏得台灣總統大選，他所屬的民進黨因堅持台灣主權並與歐美等其他民主國家關係密切而受到中國政府厭惡，人們如今擔心北京可能會派遣戰機、軍艦加大對台施壓，就像2022年8月時任美國眾議院議長裴洛西旋風訪台後的「鎖台軍演」那樣。

報導稱，在台灣這場選舉的結果中，對中國來說唯一的好消息是民進黨失去了立法院多數優勢，而國民黨正在爭取立院院長席位，這將使得賴清德在總統任期內很難在反對的議會中推動立法，並且肯定會讓他在對抗中國方面受到限制（clip his wings）。

▲蔡英文總統2022年8月3日接見時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪團。（圖／總統府提供）

賴清德在勝選感言中向中國拋橄欖枝，提出謹慎斟酌的呼籲，「在對等尊嚴的前提下，用交流取代圍堵，對話取代對抗，自信的和中國展開交流合作，增進兩岸人民的福祉，達到和平共榮的目標。然而面對中國的文攻武嚇，我也有守護台灣的決心。」

報導稱，北京的立即反應是對此不屑一顧。中國外交部回應媒體時堅稱，台灣問題是中國的內政，世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的基本事實不會改變。中國大陸國台辦也表示，選舉結果顯示民進黨「並不能代表島內主流民意」。

▲美國總統拜登（Joe Biden）重申不支持台灣獨立。（圖／路透）

美國總統拜登則對賴清德的勝選做出直截了當的回應，重申美國「不支持」台灣獨立。拜登政府已澄清，雖不支持台獨，但贊成台海兩岸對話並期望在沒有脅迫下和平解決分歧。然而，分析家與外交官仍認為，台灣從現在開始到5月中旬賴清德就任之前，北京會加大對台灣的壓力。

選舉幾天之前，北京再次威脅台灣，指賴清德是造成危險的分裂份子。中國與美國也展露出試圖控制台灣選前緊張局勢的跡象，例如，在台灣投票前一天，美國國務卿布林肯在華府會見了中共中央對外聯絡部部長劉建超。

去年11月拜習會後雙方同意恢復軍事對話，近日，中美兩國進行了4年來首次實質軍事對話，北京要求美方停止武裝台灣，但五角大廈並未透露美方是如何回應的。