　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

大選後一天　桃園清潔隊火速拆除4607件競選廣告物

▲2024大選桃園競選廣告物減少近九成

▲2024大選甫落幕，桃園市清潔隊火速拆除約4607件競選廣告物。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2024大選13日落幕，為了維護市容，桃園市環保局依循往例於14日積極展開全市各區的重要道路、公共區域範圍進行巡查及清理，共動員246人，同時出動約89部車組進行競選旗幟、布條等全面清理行動，14日總計拆除約4,607件，在最短時間內恢復桃園市市容。

環保局局長陳世偉14日表示，為維護市容觀瞻及交通安全，桃園市於112年修訂了「桃園市總統副總統及公職人員選舉設置競選廣告物使用管理規則」，進一步規範本市競選廣告物設置地點，政黨及任何人僅能在候選人競選辦事處及政黨辦公處為中心同側道路左右各30公尺以內，以及指定316座公園週邊道路同側路燈桿設置。

相較上次九合一選舉競選廣告物的數量減少了近九成，顯見透過新規範的實施，競選廣告物數量大幅減少，市容環境迎來了一波清新的變革。環保局表示，各候選人之競選旗幟廣告依規定應自行清除，倘未於期限完成清除，環保局將視為廢棄物逕行拆除清理。

本次選後拆除動員桃園市環境管理處12區中隊利用週日出勤，加派人力、機具，迅速拆除競選廣告物以迅速回復市容原貌，經拆除之廢棄競選廣告物如為塑膠pp板將全數資源回收再利用。市民若發現有競選廣告物未被及時拆除，可撥打1999專線即時通報環境管理處各區中隊，將會儘速派員清除；另呼籲設置於私人場域設施的競選廣告物，候選人團隊或地主也可先自行拆除，攜手合作共同維護市容環境。

ET快訊
尼克替她還清80萬房貸！　Ashly激動暴哭
YouTuber「低調當選務人員」被巧遇！
美國代表團抵台灣　外交部證實：將與蔡英文會面
轟朱立倫應「知恥下台」　他曝：國民黨須改造重生
第11屆立委之最！最年輕才30歲　他15萬票全國得票最高

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2024桃園立委全壘打　桃園人看見朱立倫帶領藍營改革前進

桃園-鶯歌火車站265試辦路線15日上路　接駛5005公路客運

大選後一天　桃園清潔隊火速拆除4607件競選廣告物

佛光山桃園講堂慶法寶節　寒冬送暖10萬杯臘八粥結緣

靈鷲山桃園普仁獎頒獎表揚143個小太陽　人數歷年新高

不敗女王創紀錄！民進黨何欣純突圍藍白夾殺　連4屆得票破10萬

重機騎士阿婆灣自撞摔5公尺邊坡亡　「飛醫」路過接手搶命

視察同興路穿越國道工程　侯友宜：改善汐止聯外交通

男子溪降骨折受困山羊峽谷　搜救隊溯溪4小時找人

分科測驗1／20登場！新北即日起提供包種茶　祝考生鐵定包中

鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

愛莉莎莎轟作票被罵「緊急道歉了」！　網揪官方證據打臉…選務員5點反擊

張學友演唱會場外爆「人疊人意外」　親民打招呼引推擠..鐵杆瞬間倒塌

到韓國街頭必吃魚板湯　傳說竹籤竟會重複使用

吳克群當「有形的翅膀」遭嫌棄　被張韶涵拱脫掉…衣服超短笑翻XD

蔡英文向侯友宜、柯文哲致敬　「新總統將啟動在野溝通化解分歧」

怎麼堆的？瓶中疊硬幣塔　成品比瓶口寬引千人解謎

2024桃園立委全壘打　桃園人看見朱立倫帶領藍營改革前進

桃園-鶯歌火車站265試辦路線15日上路　接駛5005公路客運

大選後一天　桃園清潔隊火速拆除4607件競選廣告物

佛光山桃園講堂慶法寶節　寒冬送暖10萬杯臘八粥結緣

靈鷲山桃園普仁獎頒獎表揚143個小太陽　人數歷年新高

不敗女王創紀錄！民進黨何欣純突圍藍白夾殺　連4屆得票破10萬

重機騎士阿婆灣自撞摔5公尺邊坡亡　「飛醫」路過接手搶命

視察同興路穿越國道工程　侯友宜：改善汐止聯外交通

男子溪降骨折受困山羊峽谷　搜救隊溯溪4小時找人

分科測驗1／20登場！新北即日起提供包種茶　祝考生鐵定包中

市場面臨缺櫃短期壓力　近兩個月造櫃訂單超過75萬箱

烏克蘭2美女毒殺46俄軍士兵　被特工上門追捕還反殺3人

嫩妹民宿包棟遭性侵！睡一半「腹部熱熱的」嚇問男友：有跟我做嗎

2024桃園立委全壘打　桃園人看見朱立倫帶領藍營改革前進

桃園-鶯歌火車站265試辦路線15日上路　接駛5005公路客運

大選後一天　桃園清潔隊火速拆除4607件競選廣告物

佛光山桃園講堂慶法寶節　寒冬送暖10萬杯臘八粥結緣

靈鷲山桃園普仁獎頒獎表揚143個小太陽　人數歷年新高

不敗女王創紀錄！民進黨何欣純突圍藍白夾殺　連4屆得票破10萬

Twitch甜美新人「余家儀」首開實況　秀好身材破7000人觀看

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

地方熱門新聞

騎士阿婆灣摔車　「飛醫」路過接手搶命

男子溪降骨折受困山羊峽谷

不敗女王創紀錄！連4屆得票破10萬

民眾黨台南得票相當亮眼

台南綠營：總統得票全國第一立委6席全壘打

視察同興路工程　侯友宜：改善汐止聯外交通

分科測驗1／20登場　新北即日起提供包種茶

新北粉紅櫻花將開　浪漫花況曝光

選後一天　桃園速拆4607件廣告

基隆暢談白米甕砲台　單彥博推薦一日雙塔

佛光山桃園講堂慶法寶節　10萬杯臘八粥結緣

靈鷲山桃園普仁獎頒獎　表揚143個小太陽

桃園藍營立委全壘打　朱立倫受肯定

南消贈送特製咖啡包感謝為消防英雄留言打氣

更多熱門

相關新聞

阿公候選人被指「台南選戰贏家」！選委會回應

阿公候選人被指「台南選戰贏家」！選委會回應

2024大選結果已經出爐，台南市立委選舉當中，有6人因為沒有達到門檻，20萬保證金被沒收。而在台南市立委選戰當中，代表「台灣雙語無法黨」競選的候選人蕭燐洪成了最大贏家，雖然政見寫明「得票目標是0票」，最終仍拿到3萬8,695票，成功拿回保證金。至於外界指稱「能拿百萬補助款」，台南市選委會也做出回應。

歐日英祝賀台大選　北京不滿：干涉內政

歐日英祝賀台大選　北京不滿：干涉內政

台灣再度朝小野大　日媒：影響政治安定

台灣再度朝小野大　日媒：影響政治安定

陸對台政策受挫？胡錫進：現狀已打破

陸對台政策受挫？胡錫進：現狀已打破

南韓政府表態：希望台海維持和平穩定

南韓政府表態：希望台海維持和平穩定

關鍵字：

2024大選桃園競選廣告物拆除

讀者迴響

熱門新聞

剛到目的地…3歲女兒鬧脾氣爆哭！張捷馬上回家

南開大學傳播院長被指曾與蕭美琴談戀愛

贊達亞IG突退追！「蜘蛛人CP」傳分手　本人回應

韓國瑜不分區第一　Wecare高雄：鬧劇又要上演

2縣市入夜剩10度！恐有寒流探6度

陸失業者「假裝有上班」　躲圖書館耗整天

騎士阿婆灣摔車　「飛醫」路過接手搶命

愛愛吃牡蠣沒用！「5大超硬久食物」醫打臉

為愛北漂「男友全家日本旅遊」沒帶她！超慘下場曝

YTR黃大謙「低調當選務人員」被巧遇！網讚：這超累

尼克替她還清80萬香港房貸！Ashly震驚爆哭

新北警車違停公車亭　警方回應這樣說

阿公選舉爽拿百萬補助　結局錢飛了

陸官媒突發布台灣周邊軍演影片　國防部回應

不驚喜包！短腿貓養2年都長一樣

更多

最夯影音

更多
鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈

鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈
男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

愛莉莎莎轟作票被罵「緊急道歉了」！　網揪官方證據打臉…選務員5點反擊

愛莉莎莎轟作票被罵「緊急道歉了」！　網揪官方證據打臉…選務員5點反擊

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面