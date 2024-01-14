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歐、日、英祝賀台灣大選　北京表不滿：干涉內政！

▲▼2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選，賴清德與蕭美琴上台向台下支持者致意。（圖／記者李毓康攝）

▲2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

歐盟對外事務部、日本外相上川陽子及英國外交大臣卡麥隆先後祝賀台灣選舉結果揭曉及民進黨總統候選人賴清德當選總統，卻引起中國不滿。中國駐歐日英使館分別表態，聲稱祝賀舉動是「干涉中國內政」，違反「一個中國」原則。

綜合中國媒體報導，中國駐歐盟使團今天透過其微信公眾號宣稱，「台灣問題是中國的內政，台灣地區選舉是中國的地方事務，不容任何外部干涉」。「台灣問題是中國核心利益中的核心，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則」。

使團聲稱，維護台海和平穩定最關鍵的一條就是「堅持一個中國原則」。希望歐方「充分認清台灣問題的高度敏感性，恪守『一個中國』原則，切實謹言慎行，不向『台獨分裂勢力』發出任何錯誤信號，多做有利於台海和平穩定的事」。

▲日本外務大臣上川陽子。（圖／達志影像／美聯社）

中國駐日本大使館今天也透過其微信公眾號宣稱，日本外相公然表示祝賀的有關做法「嚴重干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則，嚴重違背中日四個政治文件精神」。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

館方聲稱，台灣是「中國的台灣」，「台灣地區選舉是中國內部事務」。「一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識」，中方一貫堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來。中方嚴肅敦促日方「深刻反省侵台歷史」，確實恪守在台灣問題上所作承諾，「不向『台獨勢力』發出任何錯誤信號，不要給台海和平穩定和中日關係製造干擾」。

中國駐英國大使館當地時間13日晚間也透過其官網宣稱，中方堅決反對英方有關錯誤做法。「台灣問題純屬中國的內政。無論台灣島內局勢怎樣變化，世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的基本事實不會改變」。

館方聲稱，中國政府堅持「一個中國」原則、反對「台獨分裂」、反對「兩個中國」和「一中一台」的立場不會改變，「國際社會堅持一個中國原則的普遍共識和穩固格局不會改變」。中方敦促英方恪守承認「台灣是中國一個省」的立場，按照「一個中國」原則慎重處理涉台問題，停止任何「干涉中國內政」的言行。

台灣選舉結果13日晚間揭曉後不久，歐盟對外事務部即發表聲明表示歡迎台灣舉行大選，並向參與此次民主活動的選民致賀。同時強調歐盟持續關切台海緊張情勢，反對片面改變現狀。

讀賣新聞報導，上川陽子昨晚發表談話，除恭喜賴清德當選台灣總統外，並指日本將維持一貫立場，保持與台灣之間的非政府實務關係，並加強台日合作交流。同時希望透過對話和平解決台灣議題，為區域和平與穩定作出貢獻。

卡麥隆（David Cameron）昨天發表正式聲明，除恭喜台灣順利舉行正副總統及立法委員選舉，並祝賀賴清德勝選外，還表示期待台灣海峽兩岸在「沒有武力威脅，或者動用武力或脅迫」的情況下，重新努力透過建設性對話，和平解決分歧。

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