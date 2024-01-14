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大陸 大陸焦點 特派現場

陸對台政策受挫？胡錫進批「誰贏絕非最重要的事」：現狀已被打破

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

2024總統大選由民進黨賴清德獲選，外界有聲音質疑北京對台政策。對此，大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進今（14）日發文稱，台海的力量格局已經根本逆轉，過去所謂的「現狀」已被徹底打破，「台灣地方選舉誰贏了，絕非最重要的事情。」

胡錫進在個人臉書發文，批評質疑大陸對台政策的聲音是「短視、幼稚的」，並從4點揭示台海局勢。首先，他認為，台灣問題沒有影響大陸經濟社會發展，而拿台灣問題當鉗制中國發展的槓桿，是美方破壞兩岸統一進程的最大目的之一。

胡錫進指出，其次，台海力量格局已根本逆轉，過去所謂「現狀」已被徹底打破，這最實質，兩岸經濟也纏繞在一起。

再者，胡錫進認為，大陸實力和14億人完成國家統一的意志擺在檯面，台灣選舉誰贏了絕非最重要的事情，「和平統一光靠台灣那些人的回歸意願？想什麼呢！」；最後，大陸不斷壯大，「台灣已經事實上被我們牢牢攥在了手心裡。」

「換句話說，怎麼樣解決台灣問題，如何協調它與中國崛起大進程的關係，已經真正由我們說了算」，胡錫進呼籲民眾相信專業團隊的忠誠和智慧，並堅定支持，大家要把握大的格局和根本線索，絕不能只看表面。

站在外媒視角看台灣選舉，「澳洲金融評論報」（Australian Financial Review）表示，此一結果對北京而言，是一個重大的打擊；過去4年來，他們都把賴清德視為麻煩製造者，預計將進一步加劇台海緊張局勢。

不過，報導也分析，預期大陸短期內不會入侵台灣，但民進黨的勝利將使得緊張局勢升級，讓美國、澳洲等盟國，陷入台灣未來更廣泛的地緣政治對峙。

《紐約時報》認為，北京愈是以經濟、軍事手段壓迫台灣，愈是強化台灣維護實際獨立、走出中國巨大陰影的渴望。

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