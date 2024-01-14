台灣再度「朝小野大」　日媒：影響政治安定

▲ 賴蕭配宣布勝選，蔡英文陪同上台向支持者致意。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者戴雅真東京14日專電

台灣總統大選由民進黨候選人賴清德、蕭美琴當選，日本媒體今天均以頭版報導。讀賣新聞稱，民進黨在立法院未能取得多數席次，在野國民黨成為立院第一大黨，形成「扭曲國會」狀態，未來預算案和法案可能受阻，成為政治不安定的因子。

「扭曲國會」又稱「較勁國會」，是日本政壇用語，形容參眾兩院分受執政黨與在野黨控制，造成國會對峙的情況。台灣把在野黨佔國會多數稱為「朝小野大」，第一次出現是在前總統陳水扁執政時期。

讀賣新聞報導稱，民進黨在2020年的立法委員選舉贏得多數席次，成為國會第一大黨，成為政治體制的磐石，讓蔡英文政權得以穩定執政。然而這次大選，台灣自2000年至2008年陳水扁執政以來，再次出現扭曲國會。

賴清德在競選期間曾說，「總統是掌握方向盤的正副駕駛，立法院是讓車子正常發動的引擎，若國會沒有過半、引擎不好又故障，司機再好也沒辦法開出去，將讓台灣陷入停滯空轉狀態。」顯然他不僅希望當選總統，也希望民進黨能在國會過半。

報導稱，然而民進黨因為內政問題遭受批評，黨內也發生一系列醜聞，導致選戰成為一場硬仗，結果立院席次從現有的62席大幅減少至51席，沒有達到過半數的57席。

國民黨在2022年的九合一選舉大勝，這次在立院選舉奪下多個民進黨原本佔據席次的激戰區。第3大黨民眾黨也擴大立院席次，從現有的5席增加至8席，擴大在關鍵時刻發揮的影響力。報導稱，國民黨在選戰期間曾嘗試與民眾黨合作，雙方預料在選後將繼續談判在國會合作的可能性。（編輯：陳慧萍）