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和自己競賽的民俗技藝！花蓮市長盃扯鈴競賽　百位選手秀技

▲花蓮市長盃扯鈴競賽吸引百位來自全縣各級學校的選手參賽。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲花蓮市長盃扯鈴競賽吸引百位來自全縣各級學校的選手參賽。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市市長盃扯鈴競賽14日在東華附小樂群堂舉辦，吸引百位來自全縣各級學校的選手參賽，大家卯足全力大展身手，各個神乎其技的動作，為賽事增添精彩刺激的氛圍。市長魏嘉彥親自出席為選手們鼓勵加油，期待這項民俗技藝能永續傳承，將珍貴的中華文化發揚光大。

▲花蓮市長盃扯鈴競賽吸引百位來自全縣各級學校的選手參賽。（圖／花蓮市公所提供，下同）

第一屆市長盃扯鈴競賽由曾在全民運賽事分別榮獲全國第七名及第八名的劉曜熙及賴佳怡帶來精彩的演出，他們以出神入化的扯鈴技巧，吸引眾人的目光。比賽接著如火如荼展開，選手們跟隨節奏，將扯鈴或拋或接，在扯鈴線上時上時下的轉動遊走，並展現出各種高難度技巧。魏嘉彥也與場邊觀眾屏氣凝神，看得目不轉睛，為選手們鼓掌叫好。

▲花蓮市長盃扯鈴競賽吸引百位來自全縣各級學校的選手參賽。（圖／花蓮市公所提供，下同）

多年來帶領東華附小扯鈴隊的指導老師曾鐵征表示，扯鈴運動不同於一般競技型體育項目，比較像是和自己的競賽，不需要大或複雜的場地，只要配合音樂，就可以讓孩子們進行演出，自信的表現所學並綻放光彩，同時也讓孩子們從中認識中華傳統技藝。

魏嘉彥表示，近年來扯鈴在國際上日趨興盛，台灣也有不少選手表現優異，除了成為競賽項目，也融合許多高難度動作成為藝術表演橋段。扯鈴不僅富含傳統中華文化內涵，也是老少咸宜的有氧運動，可以提升手腳、眼睛及腦部等協調性，訓練平衡感、律動感及節奏感，並有助增強心肺功能、肺活量及肌肉力，對於孩子的學習和發展有諸多好處。

▲花蓮市長盃扯鈴競賽吸引百位來自全縣各級學校的選手參賽。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉彥感性的和在座家長及選手們分享，小時候曾在母親的陪伴下，學習過扯鈴，對這項運動感觸甚深，感謝許多家長願意陪同孩子們接觸這項運動，市公所未來也會持續支持與推展，希望這次透過賽事的舉辦，讓更多民眾認識扯鈴這項歷史悠久的民俗技藝，並將其發揚傳承。

▲花蓮市長盃扯鈴競賽吸引百位來自全縣各級學校的選手參賽。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲市長魏嘉彥小時候曾在母親的陪伴下學習過扯鈴，也下場秀技。

花蓮市公所曾在寒暑假辦理扯鈴育樂營，受到家長及學生的歡迎，報名人數場場秒殺額滿，許多小朋友因此對扯鈴產生興趣。魏嘉彥感謝市民代表會、縣府及縣體育會等單位對於各項體育賽事的支持，市公所將持續辦理不同類型的競賽，幫助孩子培育多元技能與長才，同時提升市民的全民運動風氣，讓花蓮大步朝活力城市的目標邁進。

第一屆市長盃扯鈴競賽由花蓮市公所主辦、花蓮縣政府指導、花蓮縣體育會承辦，並由花蓮縣體育會扯鈴委員會執行，比賽分為國小、國中、高中及公開組，項目有花式個人賽－單鈴、雙鈴、單頭鈴、直立鈴，競速賽－個人繞腳、個人拋鈴跳繩、雙人競速、雙人迴旋互拋，以及團體招式賽。

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