台南3連霸！　連3年獲得全國救災指揮通信平台車操作競賽優勝！

▲內政部消防署每年都會辦理救災指揮通信平台車操作競賽，台南市消防局代表充分展現平時訓練成果，達成連3年獲得優勝創舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

內政部消防署每年都會辦理救災指揮通信平台車操作競賽，2023年11月6日至8日在內政部消防署南投竹山訓練中心舉行，台南市消防局代表充分展現平時訓練成果，達成連3年獲得優勝（第1名）創舉。

台南市消防局今年度由復興分隊隊員林哲賢及南門分隊隊員黃詰凱代表出賽，競賽期間歷經學科及術科測驗等重重關卡，最終2位代表展現平時訓練成果，再度奪得優勝。

救災指揮通信平台車全國共計有12部，由內政部消防署配發至直轄市、縣（市）政府及消防機關，為我國防救災緊急通訊系統之重要一環，車上配置有衛星通訊系統、發電機、電話、傳真及視訊設備，可於重大災害現場與中央及各地方災害應變中心進行通訊聯繫，曾於台南0206震災及花蓮0206震災中，展現其通訊及影線傳輸能力。

市長黃偉哲表示，災害時的通訊是救災非常重要的一個環節，若無現場資訊回報，很多救災工作都無法規劃及派遣，本次連3年獲得優勝，顯見台南市於平時的訓練非常扎實，將來面對大型災害時，能夠臨危不亂，充分發揮通訊能力，保障市民生命財產安全。

消防局局長李明峯表示，救災指揮通信平台車操作教官現行編制19人，皆為7個救災救護大隊及特搜大隊中十分優秀之同仁，每年度皆會辦理多場定期訓練及前進指揮所架設演練，整備訓練嚴謹且扎實，我們不會因為連續3年獲得優勝而停止進步，未來我們將持續努力，提升各項救災能力，盡力保護市民生命財產安全。