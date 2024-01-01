　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

奧運人妻被車撞死　肇事駕駛是冠軍老公！生前燦笑照片曝光

▲▼ 澳洲33歲職業自行車選手丹尼斯（Rohan Dennis）與妻子霍斯金絲（Melissa Hoskins）。（圖／翻攝自IG）

▲丹尼斯與霍斯金絲是一對冠軍夫妻，都是自行車好手。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合外電報導

澳洲33歲職業自行車選手丹尼斯（Rohan Dennis）曾奪下兩屆世界冠軍，並於2023年退役，而他的32歲妻子也是一名自由車好手，兩人外貌都非常亮眼，是一對冠軍夫妻。然而就在2023年12月30日這天，傳出丹尼斯開車撞死老婆的消息。

▲▼ 澳洲33歲職業自行車選手丹尼斯（Rohan Dennis）。（圖／達志影像／美聯社）

▲丹尼斯曾在多個大型賽事取得亮眼成績。（圖／達志影像／美聯社）

綜合福斯新聞、衛報報導，丹尼斯與妻子霍斯金絲（Melissa Hoskins）2018年結婚，兩人都是自行車好手，育有一對可愛兒女。打開丹尼斯的Instagram，好多張照片都是他們一家四口的幸福合照，夫妻倆也露出燦爛笑容，最新上傳的照片就是一家人站在聖誕樹前面的全家福。

▲▼ 澳洲33歲職業自行車選手丹尼斯（Rohan Dennis）與妻子霍斯金絲（Melissa Hoskins）。（圖／翻攝自IG）

▲一家四口在聖誕樹前面露出幸福笑容。（圖／翻攝自IG）

不過就是在30日晚間8時許，南澳州首府阿得雷德市（Adelaide）發生開車撞人事件，警方獲報後前往案發現場處理，肇事車輛的駕駛是丹尼斯，而被撞的人正是他的老婆霍斯金絲。

依據南澳州警方發布的消息，霍斯金絲傷勢嚴重，雖然送醫接受治療，但仍宣告不治。丹尼斯在事後被逮捕，遭控危險駕駛、不小心駕駛（driving without due care）、使他人生命安全處於危險狀態。他已獲准交保，將於3月13日在阿得雷德地方法院出庭。

▲▼ 澳洲33歲職業自行車選手丹尼斯（Rohan Dennis）與妻子霍斯金絲（Melissa Hoskins）。（圖／翻攝自IG）

▲丹尼斯與霍斯金絲2018年結婚，育有一對可愛兒女。（圖／翻攝自IG）

霍斯金絲1991年出生於澳洲伯斯，在2015年世界錦標賽上獲得團體追逐賽金牌，也曾參加過奧運賽事，於2017年退役。

丹尼斯曾在2018年、2019年連續贏得UCI男子個人計時賽冠軍，也在環法自行車賽、環義自行車賽、環西班牙自行車賽的大型比賽取得佳績，並於2020年東京奧運公路計時賽奪銅、2012年倫敦奧運團體追逐賽奪銀，於2023年退役。

ET快訊
32歲奧運人妻被車撞死！　肇事駕駛是冠軍老公
千萬卡友哭哭！　2024年15家銀行權益縮水
安心亞跨年「20分鐘唱跳超穩」網讚：意外的猛！　幾乎裸體胸臀
G奶寫真女神結婚了！　帶球嫁小6歲職棒球星
101煙火「史上最美」 5大爆點贏了！　鄉民炸樓：超過100
快訊／龍年錢母沒了！　紫南宮停發

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

元旦冷爆！北海道「零下25度」創今冬最寒　東京大阪微回溫

奧運人妻被車撞死　肇事駕駛是冠軍老公！生前燦笑照片曝光

圖輯／2024各國跨年一次看！　絢爛煙火照亮曼谷夜空

金正恩習近平互致新年賀電　矢言更緊密合作

金正恩習近平「罕見互致新年賀電」　誓言發展更緊密合作

美轟沉胡塞武裝3艘船「擊殺船員」　白宮緩和：不尋求擴大衝突

跨年前烏俄互轟　CNN：普丁想讓世界相信「他將贏得戰爭」

TikTok突要iOS用戶輸入「iPhone密碼」　官方發聲明滅火

日經：美中軍事對話「本月將恢復」　但要先挺過台灣大選

印尼西爪哇規模4.8地震　3人輕傷醫院疏散房屋毀損

全台最辣！安心亞低胸深溝「幫你呼呼～」　台上撕熱褲..一轉身「渾圓屁股蛋全裸」

高雄跨年驚傳「有人拿刀」　觀眾瘋狂逃跑畫面曝光

趙露思「敦煌神女」唱跳《月牙灣》　王鶴棣.宋茜親密舞台看傻何炅

高雄夢時代跨年驚傳持刀傷人　民眾驚逃

動力火車完美和音「根本像放CD」　飆唱《忠孝東路走九遍》《我很好騙》

代價慘痛！大貨車超高5cm　撞毀東澳隧道百萬噴流風機

談少年犯「感化＝練蠱」 律師：服刑出來更大尾

獅路中熟睡遭同伴「解放頭上」　無感繼續躺...遊客停車搶拍XD

爸見兒子站電動前緊盯超久　憶從前不能買：讓你也體會

外國實況主疑染HIV來台約砲！　「遭死亡威脅」嗆：我是乾淨的

元旦冷爆！北海道「零下25度」創今冬最寒　東京大阪微回溫

奧運人妻被車撞死　肇事駕駛是冠軍老公！生前燦笑照片曝光

圖輯／2024各國跨年一次看！　絢爛煙火照亮曼谷夜空

金正恩習近平互致新年賀電　矢言更緊密合作

金正恩習近平「罕見互致新年賀電」　誓言發展更緊密合作

美轟沉胡塞武裝3艘船「擊殺船員」　白宮緩和：不尋求擴大衝突

跨年前烏俄互轟　CNN：普丁想讓世界相信「他將贏得戰爭」

TikTok突要iOS用戶輸入「iPhone密碼」　官方發聲明滅火

日經：美中軍事對話「本月將恢復」　但要先挺過台灣大選

印尼西爪哇規模4.8地震　3人輕傷醫院疏散房屋毀損

《D社》元旦情侶「今年缺席了」　網瘋猜：哀悼李善均

高雄「龍年一卡通」免費發！5千人徹夜排爆　最狂前一天就來

兒子衝武嶺看日出！媽一早開YT「景象差點吐血」：智商堪憂

城建四百風華再現　太保鎮佑2024龍來宣導保平安

省話一姊再發功！盧秀燕跨年致詞8字又創紀錄　要大家幫一件事

元旦冷爆！北海道「零下25度」創今冬最寒　東京大阪微回溫

蔡英文自稱最會還債　柯文哲「驚嚇過度」：也許我們數學不一樣！

蕭美琴辯論恐擋不住？　凌濤曝弱點：趙少康一定COMBO她

元旦跨年放煙火釀災！新北十八王公廟旁火燒山　警消出動灌救

美國來台「飯店不能提早住」　客人電爆櫃台人員！主管反應更傻眼

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

國際熱門新聞

16親戚喝喜酒遇雷擊慘死　滿屋屍體婚禮變葬禮

下體全露！日節目連線澡堂　意外轉播男客裸體

數學家靠自創公式　拿下14次樂透頭獎

大量泰女受害！陸男為求子赴泰「騙婚」

在位52年　丹麥女王宣布退位

迎接2024！各國「開運小撇步」大公開

曖昧對象家　她見浴室一幕秒冷感

TikTok突要iOS用戶輸入「iPhone密碼」　官方發聲明滅火

北海道大雪　新千歲機場除夕航班大延誤

雪梨迎接2024　跨年煙火秀登場

美轟沉胡塞武裝3艘船「擊殺船員」　白宮：不尋求擴大衝突

日快遞員要男童「叫媽媽來」理由超暖心

女友列20項戀愛規則　違反這1項罰6000

樂透中百萬　他花光驚覺代價超大

更多熱門

相關新聞

樂透中百萬　他花光驚覺代價超大

樂透中百萬　他花光驚覺代價超大

澳洲一名70歲老翁買樂透中了6萬澳幣（約新台幣125萬元），原以為終於獲得幸運女神眷顧，事後才得知因此被取消養老金與相關福利。如今，他的獎金已經花光了，還需要苦苦等候至少6個月，才有機會恢復津貼資格。

跨年倒數　雪梨擠爆估湧百萬人潮

跨年倒數　雪梨擠爆估湧百萬人潮

女兒才7月大！新手媽被迫「每天激戰6次」

女兒才7月大！新手媽被迫「每天激戰6次」

候選人競總工讀生無照駕駛　婦被撞命危

候選人競總工讀生無照駕駛　婦被撞命危

情侶看球「做親密動作」全被拍　觀眾嗨爆

情侶看球「做親密動作」全被拍　觀眾嗨爆

關鍵字：

自行車選手紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

年輕人領錢了！爽拿500元

安心亞脫了！火辣馬甲一轉身「屁股全裸」　網瘋掉：太猛了

即／前市議員候選人張惟晴驚傳過世　享年36歲

高雄跨年有人持刀！民衝管制區逃命

五月天跨年「直接開飛機登台」！ 認了爲1事超緊張：像醜媳婦見公婆

千萬卡友哭哭！北富銀取消分期回饋　2024年15家銀行權益縮水

大象體操主唱爆粗口離開舞台　網怒留言「引起恐慌」

刺青師店內性侵女閨蜜　她赤裸躲床角

國曆1月生肖運勢解析！蛇、狗運勢開紅盤　「3生肖」恐遇車關破財

哪一場跨年最頂？PTT推爆「這2場屌打」

快訊／10萬人排紫南宮錢母　主委：初一活動停辦

Energy真的來了！　合體五月天阿信炸跳《放手》全場叫瘋

黃子佼元旦露臉！　孟耿如親曬親友全家福照

告五人坐飛機趕場「登台北跨年壓軸」

即／高雄跨年驚傳「有人拿刀」　樂團秒下台

更多

最夯影音

更多
全台最辣！安心亞低胸深溝「幫你呼呼～」　台上撕熱褲..一轉身「渾圓屁股蛋全裸」

全台最辣！安心亞低胸深溝「幫你呼呼～」　台上撕熱褲..一轉身「渾圓屁股蛋全裸」
高雄跨年驚傳「有人拿刀」　觀眾瘋狂逃跑畫面曝光

高雄跨年驚傳「有人拿刀」　觀眾瘋狂逃跑畫面曝光

趙露思「敦煌神女」唱跳《月牙灣》　王鶴棣.宋茜親密舞台看傻何炅

趙露思「敦煌神女」唱跳《月牙灣》　王鶴棣.宋茜親密舞台看傻何炅

高雄夢時代跨年驚傳持刀傷人　民眾驚逃

高雄夢時代跨年驚傳持刀傷人　民眾驚逃

動力火車完美和音「根本像放CD」　飆唱《忠孝東路走九遍》《我很好騙》

動力火車完美和音「根本像放CD」　飆唱《忠孝東路走九遍》《我很好騙》

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面