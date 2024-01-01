奧運人妻被車撞死　肇事駕駛是冠軍老公！生前燦笑照片曝光

▲丹尼斯與霍斯金絲是一對冠軍夫妻，都是自行車好手。（圖／翻攝自IG）



記者詹雅婷／綜合外電報導

澳洲33歲職業自行車選手丹尼斯（Rohan Dennis）曾奪下兩屆世界冠軍，並於2023年退役，而他的32歲妻子也是一名自由車好手，兩人外貌都非常亮眼，是一對冠軍夫妻。然而就在2023年12月30日這天，傳出丹尼斯開車撞死老婆的消息。

▲丹尼斯曾在多個大型賽事取得亮眼成績。（圖／達志影像／美聯社）

綜合福斯新聞、衛報報導，丹尼斯與妻子霍斯金絲（Melissa Hoskins）2018年結婚，兩人都是自行車好手，育有一對可愛兒女。打開丹尼斯的Instagram，好多張照片都是他們一家四口的幸福合照，夫妻倆也露出燦爛笑容，最新上傳的照片就是一家人站在聖誕樹前面的全家福。

▲一家四口在聖誕樹前面露出幸福笑容。（圖／翻攝自IG）

不過就是在30日晚間8時許，南澳州首府阿得雷德市（Adelaide）發生開車撞人事件，警方獲報後前往案發現場處理，肇事車輛的駕駛是丹尼斯，而被撞的人正是他的老婆霍斯金絲。

依據南澳州警方發布的消息，霍斯金絲傷勢嚴重，雖然送醫接受治療，但仍宣告不治。丹尼斯在事後被逮捕，遭控危險駕駛、不小心駕駛（driving without due care）、使他人生命安全處於危險狀態。他已獲准交保，將於3月13日在阿得雷德地方法院出庭。

▲丹尼斯與霍斯金絲2018年結婚，育有一對可愛兒女。（圖／翻攝自IG）

霍斯金絲1991年出生於澳洲伯斯，在2015年世界錦標賽上獲得團體追逐賽金牌，也曾參加過奧運賽事，於2017年退役。

丹尼斯曾在2018年、2019年連續贏得UCI男子個人計時賽冠軍，也在環法自行車賽、環義自行車賽、環西班牙自行車賽的大型比賽取得佳績，並於2020年東京奧運公路計時賽奪銅、2012年倫敦奧運團體追逐賽奪銀，於2023年退役。