全國老人福祉產品創新設計競賽　嘉藥「沒大沒小來尋寶」奪冠

▲嘉南藥理大學高齡福祉養生管理系，參加2023全國技專校院老人福祉產品暨服務創新設計競賽，以「沒大沒小來尋寶」的創意遊戲，獲得評審青睞勇奪全國第一。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學高齡福祉養生管理系，參加2023全國技專校院老人福祉產品暨服務創新設計競賽，以結合幼兒與老年人的共學共玩理念，打破傳統遊戲界限，設計出來的「沒大沒小來尋寶」的創意遊戲，獲得評審青睞勇奪全國第一。

「沒大沒小來尋寶」是一款針對少子化與高齡化趨勢設計的大地遊戲，由嘉藥高福系老師賴羿蓉帶領學生共同研發設計，隨著高齡化與少子化危機的到來，幼老共學儼然是一個重要的趨勢，遊戲設計參考了長者ICOPE(長者健康整合式功能評估)健康要素與幼兒感覺統合要素，遊戲內容涵蓋認知活動、動作協調、數字邏輯、空間辨識及合作互動，營造一個促進跨世代互動的遊樂環境。遊戲中不僅重視娛樂性，更融入教育元素，使幼老共同享受遊戲的樂趣同時提升對於社會關懷與互助的認知。

參加比賽的高福系蔡同學表示，設計遊戲過程中了解到現在幼兒與長輩間缺乏互動關係，小孩多數依賴3C保母，於是便想出要以以提升長輩與幼兒互動為主的遊戲，製作完成後也實際到社區邀請長輩們體驗，很開心初次參加比賽就獲得好成績，讓她在高齡服務的這條路上更增信心。

嘉藥高福系主任吳世望表示，此次的獲獎是高福系教學團隊和學生共同努力的成果，這個成果不僅是高福系對於培育全方位專業人才承諾的具體體現也是學生結合專業知識和社會關懷方面的卓越表現，此次「沒大沒小來尋寶」的優秀表現進一步凸顯了嘉南藥理大學在推動高齡福祉相關領域的領先地位。