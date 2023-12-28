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女國中生遭扯鈴教練性侵！忍10年揭露　師辯「是真感情」二審判4年

▲▼ 妹子,正妹,女子,傷心,性侵,悲傷。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

▲台南1名扯鈴教練，被控2013年利用教導當時就讀國三的女學生的機會，以教學需要留宿女學生並性侵得逞。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者劉人豪／台南報導

南部1名扯鈴教練，2013年教導一名國三女學生時，以教學需要留宿為由，在住處性侵女學生得逞，女學生後來就醫時吐露這段10年前往事，並提起勇氣提告。雖然教練雖辯是男女交往合意發生性行為，但法官依證據認定他強制性侵，將他判刑3年8月。案經上訴後，高等法院台南分院認為一審未把教練的身分考慮進去，加重改判4年徒刑。

判決書指出，該名男教練於2012年、2013年間結識當年讀國中的女學生，在女學生國三時邀她擔任扯鈴助教。教練因要與女學生到小學教扯鈴，為了方便及節省女學生交通時間，即讓女學生住在教練家。但該教練竟利用女學生留其住處機會，先在2樓房間強摸女學生胸部，脫下其褲子，不顧女學生口頭與肢體拒絕抗拒，被控涉嫌先以指侵得逞，而後性侵女學生得逞。

女學生受性侵事件影響，造成心理傷害與陰影，在案發後近10年才透過醫師、心理師揭露遭教練性侵情事，並提出告訴。

被告教練在檢警偵訊時辯稱，他的確與女學生在未滿18歲之前，在自己住家發生1次性關係，但他當時與女學生是男女朋友交往關係，當時女方有言語與肢體拒絕，是後來聊天溝通後，有些半推半就；他與對方是交往關係，不是把對方當作玩物、有付出真感情，兩人是合意性交，並無強制性交行為。

但法官在審理時，根據女學生在檢警偵訊時除否認教練說2人交往之說法，還強調案發時她明確以口頭與肢體拒絕、反抗，但仍被教練硬上。且事隔多年，女方與教練重逢的對話內容錄音，女學生陳訴教練當年將她壓制硬上性侵，害她因而心理受到傷害有陰影，後來不太敢交其他男友，該名教練不但未反駁，還有愧疚之意。

法官審理後認為，雙方縱使是男女朋友關係，也不代表女方當然要同意性行為，女方既然拒絕，男方就不能硬上，更不能以未把女方當玩物、付出真感情等主觀想法說詞，合理化自己的性侵犯行。且從女學生在醫院心理衡鑑報告，有確說明心理狀況及為何過那麼久才出面舉發教練性侵犯情的緣由，法官採認女學生說詞及相關證據判該名教練3年8月徒刑。

案經上訴後，法院認為雙方有不對等的上下權力支配關係，且當時教練有付錢給女學生當助教，一審時未把教練的雇主身分考慮進去，於是撤銷原判決，依成年人故意對少年犯強制性交罪，處有期徒刑4年。

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