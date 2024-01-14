4連霸勝選謝票　江啟臣：當選是責任的開始、也是服務的繼續

記者白珈陽／台中報導

國民黨籍立委江啟臣昨（13日）晚順利勝選台中市第八立委選區，完成四連霸。今天上午江與競選團隊進行掃街謝票，他說，當選是責任的開始，也是服務的繼續，會以一本初衷、以民為本的態度，為鄉親提供最紮實、最熱情的服務；他也說，本次選舉台中有多名黨籍立委當選，未來可在立院成立台中、甚至中部的團隊，替地方爭取更多中央資源來給鄉親。

▲江啟臣說，當選是責任的開始，也是服務的繼續。（圖／記者白珈陽攝）

江啟臣與妻子今天上午9時站上宣傳車，與競選團隊從豐原服務處出發，進行謝票；上午在豐原區進行車掃，下午將至山城地區，今日一整天都將進行謝票行程，約至下午4、5時。

江啟臣表示，感謝所有鄉親一路以來的支持與愛護，當選是責任的開始也是服務的繼續，他絕對一本初衷以民為本的態度，為廣大的鄉親做好最紮實最熱情的服務，還有最專業的問政以及建設的爭取，來回饋支持他的鄉親朋友，而鄉親的付託，也是一個沉重的責任，他們要比過去更加努力，比過去做得更好。

江啟臣說，很高興台中提名的黨籍立委，幾乎都能夠當選，他想未來在立法院成立台中的團隊，甚至中部的團隊，不管是建設或福利上，都能夠為地方爭取更多中央資源來給鄉親。

他說，經過一晚的休息，這些都是馬上就要起步來做的事情，今天除了謝票，也開始準備未來工作的規劃，大家一起加油，相信大中部的朋友也都準備好要來工作了。

▲▼江啟臣與妻子站上宣傳車，與競選團隊從豐原服務處出發謝票。（圖／記者白珈陽攝）