盧秀燕一抹微笑快閃競總聊什麼？黃健豪解答：前輩身分給經驗

記者許權毅／台中報導

台中市第五選區立委最終由國民黨黃健豪以13萬4706票獲勝，以接近3萬票差距，擊退尋求連任的民進黨立委莊競程。黃健豪今（14）日展開謝票行程，也透露昨日台中市長盧秀燕到競總來關心，向自己說的談話內容，大多是以前立委身分向自己述說經驗。

▲台中市長盧秀燕昨晚現身黃健豪競總，不發一語進入辦公室內待了半小時，並未對外發表談話，黃健豪透露2人在裡頭上「立委經驗課」。（圖／記者許權毅攝）



黃健豪表示，今日帶著感謝的心情謝票，選完當然心情會比較輕鬆，但是面對新的政局，國會裡國民黨也沒有過半，總統沒有選贏，還有很多挑戰。

有媒體提問，國民黨在台中選得不錯，8席立委搶回6席，藍白合示範區也差點讓蔡其昌翻船，關鍵在哪？黃健豪認為，盧秀燕施政深受肯定是關鍵之一，選戰期間努力拉抬立委選情，加上在野黨有合作空間，讓選民比較願意能支持在野，兩個原因加成。

▲國民黨黃健豪成功擊退民進黨莊競程，今日展開謝票行程。（圖／記者許權毅攝）



黃健豪表示，過去台中8席立委，有6席是執政黨立委，但對台中重大建設沒有出力，讓市民反感，台中是搖擺州，只要有政績，市民就會給機會，沒有的話就會給教訓，自己會記得。

▲▼黃健豪昨日向盧秀燕鞠躬致謝，在台上也淚崩致謝盧以及親友家人。（圖／記者許權毅攝）



盧秀燕昨日18時許現身黃健豪競總，當時侯友宜處於落後，並未對外發表談話，在辦公室內待了半小時後快閃離去，黃健豪則在門口鞠躬握手向「師傅」盧秀燕致謝，讓外界好奇兩人談話內容。

黃健豪表示，兩人聊了一些話，大多是對自己進立院後的期許，或是圍繞在台中建設狀況。盧也提醒有些該感謝的人，並且以「該區立委前輩」身分，向黃提醒一些教誨、寶貴經驗，並且因為藍營選情不如內部預期，立院沒過半、總統敗選，進入立院後挑戰會更大。

至於有媒體詢問，盧秀燕是否有透露下一步規劃或是選黨主席？黃健豪說，媽媽市長下一步就是鎮守台中，先把市政做好，自己進立院會盡力幫台中發聲，至於黨主席一事，要由盧自行回應，有新的消息，大家再來討論。