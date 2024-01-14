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民進黨全國立委第一、台南第一高票　陳亭妃得票率超過7成！

▲立委陳亭妃以13萬2千3百77票成功連任立委五連霸，不只是民進黨全國第一高票，也是台南立委第一高票，同時是全國女性得票數第一名，為了感謝鄉親的永遠相挺，14日投票隔天，陳亭妃立即展開整日車隊掃街謝票行程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲立委陳亭妃以13萬2千3百77票成功連任立委五連霸，不只是民進黨全國第一高票，也是台南立委第一高票，同時是全國女性得票數第一名，14日投票隔天，陳亭妃立即展開整日車隊掃街謝票行程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

立委陳亭妃以13萬2377票成功連任五連霸，不只是民進黨全國第一高票，也是台南立委第一高票，同時是全國女性得票數第一名，得票率超過70％，為了感謝鄉親的永遠相挺，14日投票隔天，陳亭妃立即展開整日車隊掃街謝票行程。

陳亭妃指出，自已從23歲以婦女保障名額當選最年輕的議員後，認真打拼、辛勤努力、兢兢業業，從來不敢鬆懈，第二屆議員直接搶下該區第2名，第三屆更是拿下全區第1名。2008年轉戰立委，也是跌破所有人的眼鏡，雖然僅以943票險勝，但是第二次爭取連任，就贏5萬多票，第三次連任贏9萬多票，第四次連任則是以全國第一得票率當選。第五次連任繼續突破自己，除了拿到超過7成得票率，也是全國女性、民進黨全國立委第一高票，更是台南立委的第一高票。

陳亭妃不忘初衷，不敢停頓休息，也不敢有任何怠慢，堅持衝衝衝，因為我們是和自己在賽跑的人。早上5時起床，是陳亭妃的日常，趕著高鐵北上開會，上山下海，走遍每一個地方，爭取全國最多，超過1200億的基層建設預算，更獲得國會三大評鑑的第一名，絕對是給了鄉親一張漂亮的成績單。

▲立委陳亭妃以13萬2千3百77票成功連任立委五連霸，不只是民進黨全國第一高票，也是台南立委第一高票，同時是全國女性得票數第一名，為了感謝鄉親的永遠相挺，14日投票隔天，陳亭妃立即展開整日車隊掃街謝票行程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次選舉，民進黨在國會重挫，受到極大的動盪，民進黨在113席中只拿下51席，國民黨則奪下52席、台灣民眾黨8席，呈現「三黨不過半」局面，但是陳亭妃在鄉親的支持之下，一樣可以超越上次自己的得票率，搶下超過7成的選票，也是全國女性、民進黨全國立委第一高票，更是台南立委第一高票，而且在總統、副總統的開票結果顯示，不論國民黨、民眾黨，選前重點都選擇深藍比例較高的北區做為主攻的重兵之地，陳亭妃仍然在自己的選區守住5成總統、副總統的得票率，甚至陳亭妃的故鄉將軍區是賴清德蕭美琴總統副總統台南得票率最高的區域，得到62.4％。

▲立委陳亭妃以13萬2千3百77票成功連任立委五連霸，不只是民進黨全國第一高票，也是台南立委第一高票，同時是全國女性得票數第一名，為了感謝鄉親的永遠相挺，14日投票隔天，陳亭妃立即展開整日車隊掃街謝票行程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃強調，一步一腳印，守護自由民主的台灣，這條路沒有盡頭，也沒有任何休息的本錢，陳亭妃會不斷地衝衝衝，傾聽基層的聲音，繼續為台南而行、為台灣祈福！妃妃姐姐陳亭妃也會和爸爸、媽媽、阿公、阿嬤一起建構好的學習教育環境來照顧我們的下一代。今年跨年，亭妃的氣墊萌樂園讓很多小朋友不想回家，亭妃在當時即允諾，等1月13日選舉結束，會立即來規劃下一個妃妃姐姐和小朋友的約會。未來，陳亭妃沒有懸念，也沒有任何退縮的本錢，更不會向強勢低頭，會繼續監督、繼續打擊黑金、打擊詐騙，因為我們是最強戰力的「妃常女力」。

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