學者指侯友宜戰略錯誤釀敗選　「六都都輸」衝擊蔣、盧等藍接班梯隊

▲侯友宜敗選，蔣萬安現身開票現場並與侯相擁。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨總統候選人賴清德在2024總統大選勝出，文大廣告系教授鈕則勳今（13日）指，賴勝選主因是藍白合破局以及沒發生棄保。對於國民黨總統候選人侯友宜敗選，鈕則勳直言，戰略錯誤、沒拓展中間選票，連在六都輸掉，皆衝擊台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等國民黨的接班梯隊。

根據中選會統計，賴清德贏得558萬6019票（40.05％），勝過國民黨總統候選人侯友宜467萬1021票（33.49％）、民眾黨總統候選人柯文哲369萬466票（26.46％）。

鈕則勳說，賴清德勝利主因是藍白合破局、柯文哲完全沒被棄保、抗中牌跟中國介選牌雖無力拓票中間選民，但能鞏固基本盤。鈕指出，侯友宜後期打組聯合政府來操作棄保的策略，被柯文哲直言是吃豆腐，導致策略沒有成功，藍白互相扯票，最後侯贏柯不到100萬票， 給了賴勝出的底氣。

鈕則勳指出，侯友宜一直鞏固基本盤，沒放大絕的策略可以進取中間選民，「藍白破局，怎麼能指鞏固基本盤而不取怎麼拓票中間選民？」戰略錯誤，更讓賴多了勝出的機會。

鈕則勳指出，黃珊珊是否為戰犯不重要，重要的是國民黨藍白合後的戰略錯誤，只訴求鞏固基本盤，沒有放大絕操作，像是能否有能耐找回鴻海集團創辦人郭台銘、最後時刻公布閣揆人選，找形象好、具知名度的人，來拓展中間選民。但侯可能受限傳統觀念，一直攻擊、喊政黨輪替，這讓大家已經膩了。

鈕則勳說，當然可以打「賴皮寮」，然一些議題已經是信者恆信，所以要有更高層的戰略，才能有效拓票中間選民，這樣才會贏。只用傳統戰術、鞏固老派基本盤，但這基本盤只會越來越萎縮。

接著提及侯友宜在六都都敗給賴清德，鈕則勳說，輸掉六都，包括新北本命區，連國民黨的接班梯隊都受衝擊，盧秀燕跟蔣萬安都受傷，甚至卸任新北市長後，可能沒有接班人。