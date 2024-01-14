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選舉史首次出現「總統得票＜政黨票」　侯康得票比國民黨少9萬票

▲▼國民黨正副總統候選人侯友宜趙少康確定敗選後，在競選團隊的陪同下到達國民黨開票之夜現場發表落選感言。（圖／記者湯興漢攝）

▲侯友宜、趙少康確定敗選後，在競選團隊的陪同下到達國民黨開票之夜現場發表落選感言。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選結果出爐，綜觀歷屆選舉結果，自2008年實施單一選區兩票制後，可以發現總統候選人得票數往往會超過政黨得票數，代表鞏固基本盤外，中間選民的支持度也是勝選關鍵之一。而2024總統大選，是有史以來首次出現總統候選人得票數少於政黨得票數，國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康共拿下4,671,021票，國民黨政黨得票數為4,764,293票。

2008年大選，正副總統當選人為國民黨籍馬英九、蕭萬長，得票數為7,659,014票，國民黨不分區政黨得票數為5,010,801票，相差2,648,21票；2012年，正副總統當選人為國民黨籍馬英九、吳敦義，得票數為6,891,139票，其不分區政黨得票數為5,863,279票，相差1,027,860票；2016年，正副總統當選人為民進黨籍蔡英文、陳建仁，得票數為6,894,744票，民進黨不分區政黨得票數為5,370,953票，相差1,523,791票。

2020年時，正副總統當選人為民進黨籍蔡英文、賴清德，得票數為8,170,231票，政黨不分區得票數為4,811,241票，相差3,358,990票，為差距最大的一次。

綜觀來看，歷屆總統當選人的個人得票數皆超越其政黨得票數。因此，各黨除了鞏固基本盤外，中間選民的支持度也是勝選關鍵。2024年總統大選也不例外，由民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴獲5,586,019票勝出，其政黨得票數為4,981,060票。

值得關注的是，2024年的這場選舉，國民黨政黨票的得票數為4,764,293票，侯友宜、趙少康得票數為4,671,021票，兩者差距93,272票，是差距最小的一次，但也是第一次出現總統候選人得票數不及政黨得票數的狀況；即便2016年國民黨派出朱立倫、王如玄僅獲3,813,365票，受換柱風波影響，為得票數最差的一次，仍超越政黨得票數532,416票。

以下為2008年至2024年總統候選人得票數及政黨得票數

2008年

當選：馬英九、蕭萬長（得票數：7,659,014／國民黨不分區：5,010,801）

落選：謝長廷、蘇貞昌（得票數：5,444,949／民進黨不分區：3,610,106）

2012年

當選：馬英九、吳敦義（得票數：6,891,139／國民黨不分區：5,863,279）

落選：蔡英文、蘇嘉全（得票數：6,093,578／民進黨不分區：4,556,424）

2016年

當選：蔡英文、陳建仁（得票數：6,894,744／民進黨不分區：5,370,953）

落選：朱立倫、王如玄（得票數：3,813,365／國民黨不分區：3,280,949）

2020年

當選：蔡英文、賴清德（得票數：8,170,231／民進黨不分區：4,811,241）

落選：韓國瑜、張善政（得票數：5,522,119／國民黨不分區：4,723,504）

2024年

當選：賴清德、蕭美琴（得票數：5,586,019／民進黨不分區：4,981,060）

落選：侯友宜、趙少康（得票數：4,671,021／國民黨不分區：4,764,293）

           柯文哲、吳欣盈（得票數：3,690,466／民眾黨不分區：3,040,334）

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