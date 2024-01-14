敗選湧朱立倫下台負責聲浪　國民黨副發言人提3點：已無內耗本錢

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統選舉結束後，網路有團體要「罷侯」且有人認為國民黨主席朱立倫應為敗選負責。國民黨副發言人康晉瑜今（14）日表示，這次選舉國民黨做對三件事，一是加速年輕化改革道路，二是為兩岸提供新論述解藥，三是以前所未有的團結面貌展現給國人。

康晉瑜坦言，昨晚站在板橋第一運動場旁的舞台上，看著台下所有支持者不離不棄的眼神，眼淚還是忍不住在眼眶打轉。在選戰受盡最大屈辱、抹黑、攻擊的總統候選人侯友宜、黨主席朱立倫卻依舊向每一位團隊夥伴握手鼓勵，看見他們面對挫折不氣餒、面對挑戰不退縮的堅毅態度，讓人敬佩。

康晉瑜表示，大家奮力輔選的過程中，批評的人幫總統候選人、立委候選人輔選了幾次，檢驗了民進黨什麼議題？

康說，這次雖然未能符合政黨輪替的期待，可是國民黨在國會席次由38席顯著成長至52席，重返國會第一大黨的位置，成為未來監督民進黨政府施政的最重要力量，反映民眾對本黨期待，顯示國民黨沒有走回頭路的本錢，需要在正確的路上加速前進。

康晉瑜表示，國民黨加速年輕化改革道路，讓國人看見世代交替的希望。區域立委部份，包括徐巧芯、黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋等年輕戰將進入國會，可望帶來新氣象。國民黨也為兩岸問題提供新的論述解藥。無論是侯友宜提出3D戰略、朱立倫提出2D戰略，都讓社會大眾慢慢理解國民黨同樣重視國防、捍衛主權，撕下親中政黨的負面標籤。

康晉瑜說，國民黨以前所未有的團結面貌展現給國人。過去內鬥內行，外鬥外行為人詬病，這次國民黨是團結在一起，無論是知識藍、中間藍、深藍、草根藍、戰鬥藍，通通都在這場選戰發揮角色。

康晉瑜強調，國民黨在正確的路上，或許走得不夠快，但絕對不能走回頭路，或再讓人看見國民黨不思發揮監督制衡，只想鬥垮黨內同志的權謀印象，朝小野大的新局，國民黨沒有內耗本錢。