　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

世界怎看賴清德當選？　5國政媒觀點：北京壓迫台灣人反效果

▲▼2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選，蔡英文陪同賴清德與蕭美琴上台向支持者致意。（圖／記者李毓康攝）

▲2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

2024總統大選備受世界矚目，而最終由民進黨正副總統候選人賴清德與蕭美琴勝出，到底各國政媒圈如何看待台灣人做出的選擇？《ETtoday新聞雲》彙整美國、日本、加拿大、澳洲、德國等國的觀點。

本次大選，中國介選方式可謂是前所未有的，與往年比較，目的和手段都更多元、彈性。根據這段期間的觀察，除了文攻武嚇，還安排地方里長、社團領袖赴大陸觀光的旅遊介選等，本次選舉期間也特別針對不同年齡、族群進行認知作戰，透過短文、短影音在社群媒體進行操作、擴散，而過往藉由境外內容農場發布謠言的途徑，現在也發現在國內有媒體及特定人士作為在地協力者。

事實上，中國的介選也成為國際媒體關注的焦點，美聯社就有公開報導，中國利用軍事威脅、外交壓力、假新聞和對政客的經濟利誘，採取廣泛的戰略來影響台灣選民，以選出支持統一的候選人；而法新社也指出，台灣這段選舉期間，抖音上針對民進黨候選人的虛假和誤導性的影音呈倍數增加。

因此，國際社會也關注台灣人這次的選擇為何？《ETtoday新聞雲》彙整美國、日本、加拿大、澳洲、德國等國政治、媒體圈的觀點。

紐約時報：北京愈壓迫台灣愈渴望走出中國陰影

紐約時報指出，台灣的選民無視中國揚言票投民進黨就是選擇戰爭的威脅，這顯示台灣更加遠離中國及兩岸統一的夢想。紐約時報認為，北京愈是以經濟、軍事手段壓迫台灣，愈是強化台灣維護實際獨立、走出中國巨大陰影的渴望。

紐約時報內容提到，一位認識賴清德的台灣政界人士說，賴清德並非北京方面所描繪的，是一位魯莽煽動者，賴清德競選主軸是延續總統蔡英文的政策，走蔡英文路線，嘗試加強台灣國防，深化與美國及民主國家的合作，不會與中國撕破臉。

古屋圭司：中國介選反效果，台灣向世界發出重要訊息

日華議員懇談會長古屋圭司14日會晤總統蔡英文時表示，這次選舉是歷史性重要的一頁，民進黨這次透過選舉，堂堂正正在5月20日以後，邁向連續執政第3任的任期，對世界而言，也是相當大的示範作用。

古屋圭司表示，中國各種介選的行為造成了反效果，台灣的選舉沒有受到外部影響，能夠透過民主程序，選出自己國家的領導人。他認為，這對世界也發出一個非常重要的訊息，且透過這次選舉，更能夠凝聚台灣內部的團結。

加拿大廣播（CBC）：台灣人拒絕北京警告

CBC報導指出，中國多次發出警告，聲稱賴清德可能為台海關係帶來風險，但台灣選民仍選擇賴清德作為下任總統；他們認為，有鑑於台海緊張局勢升級將對地緣政治造成影響，中國對台灣大選結果的反應，備受各方關注。

CBC表示，台灣總統大選的結果，顯示了台灣選民拒絕北京警告，選出了被北京視為「麻煩製造者」的總統候選人。

德國朝野議員：台灣人意志不容易受挫！籲中國覺悟

對於台灣選舉的結果，德國國會外交委員會主席羅思（Michael Roth）透過社群平台，祝賀賴清德之外也期許台灣有和平的未來；他指出，台灣人民透過這次選舉，再次展現對自由民主體制的堅定承諾。

基民/基社聯盟（CDU/CSU）外交政策發言人哈特（Jürgen Hardt）發出聲明表示，賴清德在選戰時保持冷靜，讓人留下深刻印象，如果他領導台灣也能同樣謹慎，這個島國的成功故事將會繼續寫下去。他認為，台灣再次證明自己堅固民主燈塔的地位，而中共領導人試圖影響選舉沒有成功，他呼籲中共覺悟，台灣人的意志沒這麼容易受到挫折，只有跟台灣平起平坐的對話才能為區域帶來和平。

澳洲媒體：打擊北京對民主島嶼野心

「澳洲金融評論報」（Australian Financial Review, AFR）表示，此一結果對中國而言，是一個重大的打擊。過去4年來，他們都把賴清德視為麻煩製造者，預計將進一步加劇台海緊張局勢。不過，報導也分析，預期中國短期內不會入侵台灣，但民進黨的勝利將使得緊張局勢升級，讓美國、澳洲等盟國，陷入台灣未來更廣泛的地緣政治對峙。

至於雪梨晨驅報（The Sydney Morning Herald）報導則認為，這次結果打擊了北京對民主島嶼的野心；但是，賴清德的當選，也可能代表兩岸緊張關係將會在未來4年延續。

ET快訊
鄭運鵬帥兒「兒時嫩照曝光」！染腸病毒一度病危
幫媽媽復仇！台中超級新人破了綠營鐵板：會戒慎恐懼
分析22縣市得票數　柯本命區慘墊底
「最良心候選人」喊捐20萬保證金　選委會打臉：未達標準
快訊／戴資穎奪銀！　惜敗天才少女
曾喊「支持柯文哲」　統神怒吼：柯再選一定幹到底！點名2人道歉
找8名不分區立委「新生訓練」　討論國會與誰合作？柯文哲這樣說
第二波寒流　「台北6度」時間曝！專家驚喊：數字有點瘋
快訊／網傳領票、開票兜不攏　桃市選委會回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／賴清德當選中共最快春天恢復軍事操演　施壓聚焦內政對立

幫媽媽復仇！台中超級新人廖偉翔破了綠營鐵板：會戒慎恐懼

「最良心候選人」喊捐20萬保證金　遭選委會打臉！本人嗆：丟雞蛋抗議

古屋圭司「中國介選反效果」　台灣向世界示範並發出重要訊息

美國前資深官員今抵台　恭賀台灣選舉順利舉行

侯能贏的未大贏、賴會輸的僅小輸！分析22縣市得票數　柯本命區慘墊底

世界怎看賴清德當選？　5國政媒觀點：北京壓迫台灣人反效果

黃捷謝票感恩會變簽名會！現場爆排隊人潮　小小粉絲嗨搶頭香

找8名不分區立委「新生訓練」　討論國會與誰合作？柯文哲這樣說

敗選湧朱立倫下台負責聲浪　國民黨副發言人提3點：已無內耗本錢

返鄉投票不知車資調漲　女為「多60」與司機爭執

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

泫雅氣場太強！金在中以為她170cm　私下太反差「路人看一眼就走」

用「豐唇神器」變香腸嘴！　妹子崩潰：我等一下要出門

醒醒啊！柴出門前還在睡　每天賴床被爸公主抱伺候

台中二寶媽被夾亡...丈夫心碎　不追究責任：太太無法活過來

調皮暹羅貓推罐回眸「看臉色」！　默默移回原位...網笑：差點悲劇

賴清德競選總部：暫時領先 支持者歡呼！

哥哥推葫蘆→撞倒弟弟　下秒「咚」被反彈回擊

陳智菡哽咽「我們真的沒有輸」　2原因讓票被瓜分：柯文哲盡力了

幕後／賴清德當選中共最快春天恢復軍事操演　施壓聚焦內政對立

幫媽媽復仇！台中超級新人廖偉翔破了綠營鐵板：會戒慎恐懼

「最良心候選人」喊捐20萬保證金　遭選委會打臉！本人嗆：丟雞蛋抗議

古屋圭司「中國介選反效果」　台灣向世界示範並發出重要訊息

美國前資深官員今抵台　恭賀台灣選舉順利舉行

侯能贏的未大贏、賴會輸的僅小輸！分析22縣市得票數　柯本命區慘墊底

世界怎看賴清德當選？　5國政媒觀點：北京壓迫台灣人反效果

黃捷謝票感恩會變簽名會！現場爆排隊人潮　小小粉絲嗨搶頭香

找8名不分區立委「新生訓練」　討論國會與誰合作？柯文哲這樣說

敗選湧朱立倫下台負責聲浪　國民黨副發言人提3點：已無內耗本錢

幕後／賴清德當選中共最快春天恢復軍事操演　施壓聚焦內政對立

台中大媽偷走60元商品　被逮送辦急喊：我有帕金森氏症

他入手12坪新房遇「1超雷格局」！一票點問題：比採光爛更慘

2024年台電甄試徵才明截止　高中職以上皆可報考

湯頭酸香、魚肉滑嫩！盤點10家酸菜魚餐廳　4大集團卡位搶市場

台中新景點！「國家漫畫博物館」試營運　15棟日式建築免費看展

鄭運鵬帥兒「兒時嫩照曝光」！染腸病毒一度病危　康復為疾管局代言

阿金化身偷襪賊！看見馬麻在拍立刻裝鎮定　下秒頭抬起來露餡了

羅素39分、戴維斯大三元仍無用！　爵士力克湖人勇奪5連勝

女友變胖就想分手的三大星座男！TOP 1要求很多：不能變醜還要能幫夫

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

政治熱門新聞

「罷免侯友宜」破7.6萬人　謝龍介發聲

2縣市逆轉翻藍　全台變天版圖一次看

柯文哲敗選「個人補助款1.1億」　民眾黨另可領6億

郭正亮：：賴清德「2028最大關卡」是柯文哲、盧秀燕

即／侯康配輸90萬票　韓國瑜發聲了

醫預言「民進黨流失300萬票」　留言一面倒喊準

學者指侯友宜戰略錯誤釀敗選　「六都都輸」衝擊蔣、盧等藍接班梯隊

3陣營「最高票倉」出爐　柯差1295票取勝

破7.6萬人加入「罷侯」社團！　侯友宜致歉：全力拚市政加倍奉還

粉專220萬選輸67萬　柯文哲老家也沒贏

比特王PO監票影片　2派網友吵翻

賴清德勝選寫下「3個第一歷史紀錄」　打破8年魔咒、首位醫師總統

朱立倫去留「異見分歧」　她被點名扛下國民黨亂局

吳欣盈花錢參選「記者會都在罰站」很慘？網：賺爛

更多熱門

相關新聞

敗選湧朱立倫下台負責聲浪　國民黨副發言人提3點：已無內耗本錢

敗選湧朱立倫下台負責聲浪　國民黨副發言人提3點：已無內耗本錢

總統選舉結束後，網路有團體要「罷侯」且有人認為國民黨主席朱立倫應為敗選負責。國民黨副發言人康晉瑜今（14）日表示，這次選舉國民黨做對三件事，一是加速年輕化改革道路，二是為兩岸提供新論述解藥，三是以前所未有的團結面貌展現給國人。

選舉史首次出現「總統得票＜政黨票」　侯康得票比國民黨少9萬票

選舉史首次出現「總統得票＜政黨票」　侯康得票比國民黨少9萬票

比特王PO監票影片　2派網友吵翻

比特王PO監票影片　2派網友吵翻

推趙少康接任黨主席！　國民黨青年點名朱立倫下台：讓戰鬥藍來

推趙少康接任黨主席！　國民黨青年點名朱立倫下台：讓戰鬥藍來

新加坡發聲祝賀賴清德　盼兩岸在「一個中國」基礎上對話、建立信任

新加坡發聲祝賀賴清德　盼兩岸在「一個中國」基礎上對話、建立信任

關鍵字：

2024總統賴清德

讀者迴響

熱門新聞

「罷免侯友宜」破7.6萬人　謝龍介發聲

賴清德勝選　拜登：美國不支持台灣獨立

愛莉莎莎轟作票被罵「緊急道歉了」！網揪證據打臉

本土劇男星林義芳「LINE群拉票」爆違法！本人認了

2縣市逆轉翻藍　全台變天版圖一次看

男私密除毛「女師手彈一下」　同行氣炸

柯文哲敗選「個人補助款1.1億」　民眾黨另可領6億

郭正亮：：賴清德「2028最大關卡」是柯文哲、盧秀燕

賴清德一路領先！「鐵桿綠爸媽臭臉」高興不起來

即／侯康配輸90萬票　韓國瑜發聲了

票箱內層有票！愛莉莎莎PO影片質疑

快訊／失竊選票藏圖書室角落　警逐層找到最後2張

鄭運鵬帥兒登人氣熱搜！傳「經紀人找上門」他敗選忙回應

鄭運鵬兒帥到爆紅「演藝圈大咖被圈粉」！李明川讚1特質

選立委唯一上榜藝人！郭昱晴最新貼文全是應援

更多

最夯影音

更多
返鄉投票不知車資調漲　女為「多60」與司機爭執

返鄉投票不知車資調漲　女為「多60」與司機爭執
她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

泫雅氣場太強！金在中以為她170cm　私下太反差「路人看一眼就走」

泫雅氣場太強！金在中以為她170cm　私下太反差「路人看一眼就走」

用「豐唇神器」變香腸嘴！　妹子崩潰：我等一下要出門

用「豐唇神器」變香腸嘴！　妹子崩潰：我等一下要出門

醒醒啊！柴出門前還在睡　每天賴床被爸公主抱伺候

醒醒啊！柴出門前還在睡　每天賴床被爸公主抱伺候

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面