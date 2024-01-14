世界怎看賴清德當選？　5國政媒觀點：北京壓迫台灣人反效果

▲2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

2024總統大選備受世界矚目，而最終由民進黨正副總統候選人賴清德與蕭美琴勝出，到底各國政媒圈如何看待台灣人做出的選擇？《ETtoday新聞雲》彙整美國、日本、加拿大、澳洲、德國等國的觀點。

本次大選，中國介選方式可謂是前所未有的，與往年比較，目的和手段都更多元、彈性。根據這段期間的觀察，除了文攻武嚇，還安排地方里長、社團領袖赴大陸觀光的旅遊介選等，本次選舉期間也特別針對不同年齡、族群進行認知作戰，透過短文、短影音在社群媒體進行操作、擴散，而過往藉由境外內容農場發布謠言的途徑，現在也發現在國內有媒體及特定人士作為在地協力者。

事實上，中國的介選也成為國際媒體關注的焦點，美聯社就有公開報導，中國利用軍事威脅、外交壓力、假新聞和對政客的經濟利誘，採取廣泛的戰略來影響台灣選民，以選出支持統一的候選人；而法新社也指出，台灣這段選舉期間，抖音上針對民進黨候選人的虛假和誤導性的影音呈倍數增加。

因此，國際社會也關注台灣人這次的選擇為何？《ETtoday新聞雲》彙整美國、日本、加拿大、澳洲、德國等國政治、媒體圈的觀點。

紐約時報：北京愈壓迫台灣愈渴望走出中國陰影

紐約時報指出，台灣的選民無視中國揚言票投民進黨就是選擇戰爭的威脅，這顯示台灣更加遠離中國及兩岸統一的夢想。紐約時報認為，北京愈是以經濟、軍事手段壓迫台灣，愈是強化台灣維護實際獨立、走出中國巨大陰影的渴望。

紐約時報內容提到，一位認識賴清德的台灣政界人士說，賴清德並非北京方面所描繪的，是一位魯莽煽動者，賴清德競選主軸是延續總統蔡英文的政策，走蔡英文路線，嘗試加強台灣國防，深化與美國及民主國家的合作，不會與中國撕破臉。

古屋圭司：中國介選反效果，台灣向世界發出重要訊息

日華議員懇談會長古屋圭司14日會晤總統蔡英文時表示，這次選舉是歷史性重要的一頁，民進黨這次透過選舉，堂堂正正在5月20日以後，邁向連續執政第3任的任期，對世界而言，也是相當大的示範作用。

古屋圭司表示，中國各種介選的行為造成了反效果，台灣的選舉沒有受到外部影響，能夠透過民主程序，選出自己國家的領導人。他認為，這對世界也發出一個非常重要的訊息，且透過這次選舉，更能夠凝聚台灣內部的團結。

加拿大廣播（CBC）：台灣人拒絕北京警告

CBC報導指出，中國多次發出警告，聲稱賴清德可能為台海關係帶來風險，但台灣選民仍選擇賴清德作為下任總統；他們認為，有鑑於台海緊張局勢升級將對地緣政治造成影響，中國對台灣大選結果的反應，備受各方關注。

CBC表示，台灣總統大選的結果，顯示了台灣選民拒絕北京警告，選出了被北京視為「麻煩製造者」的總統候選人。

德國朝野議員：台灣人意志不容易受挫！籲中國覺悟

對於台灣選舉的結果，德國國會外交委員會主席羅思（Michael Roth）透過社群平台，祝賀賴清德之外也期許台灣有和平的未來；他指出，台灣人民透過這次選舉，再次展現對自由民主體制的堅定承諾。

基民/基社聯盟（CDU/CSU）外交政策發言人哈特（Jürgen Hardt）發出聲明表示，賴清德在選戰時保持冷靜，讓人留下深刻印象，如果他領導台灣也能同樣謹慎，這個島國的成功故事將會繼續寫下去。他認為，台灣再次證明自己堅固民主燈塔的地位，而中共領導人試圖影響選舉沒有成功，他呼籲中共覺悟，台灣人的意志沒這麼容易受到挫折，只有跟台灣平起平坐的對話才能為區域帶來和平。

澳洲媒體：打擊北京對民主島嶼野心

「澳洲金融評論報」（Australian Financial Review, AFR）表示，此一結果對中國而言，是一個重大的打擊。過去4年來，他們都把賴清德視為麻煩製造者，預計將進一步加劇台海緊張局勢。不過，報導也分析，預期中國短期內不會入侵台灣，但民進黨的勝利將使得緊張局勢升級，讓美國、澳洲等盟國，陷入台灣未來更廣泛的地緣政治對峙。

至於雪梨晨驅報（The Sydney Morning Herald）報導則認為，這次結果打擊了北京對民主島嶼的野心；但是，賴清德的當選，也可能代表兩岸緊張關係將會在未來4年延續。