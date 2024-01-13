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回應賴清德勝選　國台辦：台灣選舉結果顯示民進黨不代表主流民意

▲▼大陸國台辦發言人陳斌華（2023.12.27） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

2024總統大選投票日今晚（13）正式落幕，民進黨總統候選人賴清德與蕭美琴已宣布當選。對於未來兩岸路線，賴清德指出會繼續維持台海和平穩定，將以以中華民國憲政體制，讓兩岸回到健康交流狀態，並且在對等尊嚴之下，願意與北京對話。對此，大陸國台辦發言人陳斌華稍早10點半發布最新回應，「這次台灣地區兩項選舉結果顯示，民進黨並不能代表島內主流民意。」

陳斌華表示，台灣是中國的台灣。這次選舉改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，改變不了兩岸同胞走近走親、越走越親的共同願望，更阻擋不了祖國終將統一、也必然統一的大勢。

陳斌華強調，「我們解決台灣問題、完成國家統一的立場一以貫之，意志堅若磐石。」

陳斌華指出，我們將堅持體現一個中國原則的「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，與台灣有關政黨、團體和各界人士一道，促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，共同弘揚中華文化，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業。

▲▼賴清德，蕭美琴國際記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲賴清德、蕭美琴開國際記者會，強調將維持現狀，願意與北京對話。（圖／記者周宸亘攝）

賴清德今晚召開國際記者會，他表示，維持台海和平穩定，是他擔任總統的重要使命，他將依照中華民國的憲政體制，不卑不亢，維持現狀，在對等、尊嚴的前提下，用交流取代圍堵，對話取代對抗，自信地和中國展開交流合作，增進兩岸人民的福祉，達到和平共榮的目標。

賴清德也強調，「面對中國的文攻武嚇，我也有守護台灣的決心」沒有挑釁，台灣只想要維持民主自由體制，賴清德也強調稍早致詞表達同樣立場，只要「對等尊嚴」，台灣很樂意跟中國彼此交流合作，促進兩岸交流福祉，創造兩岸和平共榮。

問及如何與北京展開對話？賴清德指出，過去蔡英文總統八年來釋出和平善意，沒有得到中國的回應，希望中國體未來中國體會和平是符合雙方利益，中國必須體會到自己也有責任，雙方一起維持台海和平。

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