柯文哲台北得票率超低　鄉民分析原因：你不墊底誰墊底

▲民眾黨柯文哲、吳欣盈選前之夜。示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

2024總統大選於13日登場，開票至今已過3小時以上，民眾黨總統候選人柯文哲目前落後位居「老三」，在台北市的得票率也是墊底，場外開票之夜現場氣氛低迷，不少支持者落下難過眼淚。有網友討論柯在北市得票率低靡的原因，引起熱烈迴響。

原PO在PTT八卦板上指出，柯文哲是公僕表率，「每天公車上班，緊盯政策進度，務實施政，社宅蓋最多，市場改建最不惹民怨，不跟財團妥協（巨蛋），花錢最精算不濫用公帑，為何台北市的得票率還墊底」。

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對此，下方網友留言表示，「笑死本命區就這樣」、「反正柯粉會說阿北很棒都是老人的錯」、「台北市民的選哲」、「台北人討厭他是真的」、「得罪很多財團老闆啊，高官不開心」、「事實是有建跟沒建一樣，無感」、「執政過就知道柯多爛，台北人最懂」。

還有網友特地回文分享自己的看法，柯文哲把公宅當自己最大政見實現，然而對公宅需求比較大的多數是沒有設籍的外縣市民眾，對於台北人來說公宅就是「標準的嫌惡設施」，蓋起來誰會感激、誰會得利？「扣掉這個能提的沒了，那你不墊底誰墊底，你還真的因為黃33第三是意外歐」。

