救王義川有意義！民進黨政黨票逆風增　不分區席次「平盤」獲13席

▲王義川（右二）、卓冠廷（右一）、李正皓（左一）發起「搶救王義川行動」。（資料照／搶救王義川行動提供）

記者呂晏慈／台北報導

不分區立委選舉結果揭曉，民進黨政黨票獲36％支持，與國民黨34％、民眾黨22％分別位居前三，其餘小黨無人過5％門檻，民進黨不分區立委席次維持「平盤」13席。對此，發起「搶救王義川行動」的不分區立委候選人王義川今（13）晚間表示，民進黨今年獲得498萬張政黨票，得票數超過4年前的紀錄，「不敬禮解散，我們民主路上再相見」。

王義川今晚透過社群平台表示，1個半月前，當各政黨提出不分區名單時，媒體的民調有高有低，但普遍來說國民黨在政黨票的支持度約領先民進黨7至9個百分點，整個「搶救王義川行動」就是在這樣狀況頂著逆風往前行。

王義川坦言，這一路上，雖然他臉上總是帶著笑容，但肩上的擔子、心理的壓力是無比沈重，不分區立委的每一席都很艱難，這攸關於個別政黨的支持結構，是全國性的選舉，不是區域性的，沒辦法靠組織、靠資源來綁，也因此，這場行動選擇用全新的方式、全新的態度，以年輕選票為主戰場來挑戰一個不可能的任務，帶起一個前所未有的搶救不分區席次的運動。

王義川指出，根據開票結果，最終分配民進黨獲得498萬票（36.16%），國民黨獲得475萬票（34.58%），「頂著逆風倒贏國民黨1.58%，與最初的民調追了超過10%，得票數也超過4年前民進黨自身的481萬票」，最終的席次分配民進黨13席、國民黨13席、民眾黨8席，大家的參與是有意義的。

王義川說，雖然自己沒辦法進到立院，但所有追隨「搶救王義川大兵行動」的勇士都知道，一開始的目標設定就是要拚政黨票，「勇士們，你們都是英雄！我說過，王義川三個字一點都不重要，重要的是如果沒有你們的參與，搶救王義川行動沒辦法走到今天！不敬禮解散，我們民主路上再相見」。

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