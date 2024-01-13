賴清德讚支持者「勝利無名英雄」　感謝未投給他者「一直以來的鞭策」

▲ 2024民進黨總統大選開票之夜，賴清德發表勝選演說 。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨正副總統候選人賴清德競選總部今（13日）舉辦開票之夜活動，民進黨總統當選人賴清致詞時表示，要感謝投票給他的支持者，堅持到底的你們都是這場勝選的無名英雄，這是一條漫長而艱辛的路，很抱歉讓大家這麼著急，今天晚上希望大家帶著微笑回家好好睡個覺，也要謝謝沒有投票給我的台灣人民，一直以來對民進黨的鞭策，你們的意見我們都聽見了。

賴清德感性表示，終於一起走到這裡，謝謝你們用無比勇氣堅持到最後一刻、守住民主也守住勝利，這是屬於台灣的夜晚，讓台灣繼續成為世界的關鍵字，剛才自己在國際記者會中說，在這場全球關注大選，台灣告訴全世界，在民主與威權之間，我們選擇站在民主這邊，這就是這場選戰對全世界的意義。

賴清德指出，未來中華民國台灣也會在民主路上和國際盟友繼續同行，也做到了，沒有讓外部勢力介選得逞，因為自己總統自己選，謝謝大家讓民進黨執政8年努力後，再給4年機會繼續為大家服務，堅信台灣一定要走對的路，絕對不走回頭路。

賴清德表示，自己和蕭美琴會帶領國家走得更穩、更遠，剛剛自己接到侯友宜跟柯文哲祝賀電話，要肯定一下兩位候選人，也恭喜兩位所屬政黨斬獲國會席次，也恭喜所有立委當選人，一起寫下民主新頁，儘管選戰中難免有意見不合跟衝突，但隨著選舉結束一切已經落幕，取而代之的是合作的開始。

賴清德指出，自己將建立開放政府、公開透明，推動溝通協商參與合作的政治，團結包容是國家進步社會和諧唯一的道路，因為民主自由的生活方式是大家共同信仰，中華民國台灣是大家共有認同。

賴清德直言，此刻心中充滿無限感謝，感謝投票給我的支持者，堅持到底你們都是這場勝選的無名英雄，這是一條漫長而艱辛的路，很抱歉讓大家這麼著急，今天晚上希望大家帶著微笑回家好好睡個覺，也要謝謝沒有投票給我的台灣人民，一直以來對民進黨的鞭策，你們的意見我們都聽見了。

賴清德表示，這次國會選舉民進黨席次不如預期，這代表我們還有很多要改進的地方，人民期待有能力的政府，也期待有效率的制衡，我們會誠實面對新民意、時時警惕，穩穩踏出每一步，也謝謝軍公教警務同仁跟選務人員堅守崗位，共同完成一場公平順利選舉。