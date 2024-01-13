帥兒德德IG被挖出！粉絲數一夜「超車鄭運鵬」　網嗨喊：國民公公

▲鄭運鵬兒子過去也曾和爸爸合體。（圖／翻攝臉書／鄭運鵬）

記者曾筠淇／綜合報導

民進黨立委候選人鄭運鵬昨（12）日帶著妻子和兒子車掃，由於兒子長相清秀、帥氣，隨即吸引大票網友注意。鄭運鵬在最新一則貼文忠表示，「我在不需要太太和德德的陪同下完成投票！」結果底下就有不少人直呼「公公」、「德德呢？」甚至還有人挖出兒子的IG，現在「德德」的IG粉絲人數已經超過鄭運鵬。

鄭運鵬稍早發文表示，「我在不需要太太和德德的陪同下完成投票」。而底下大票網友都歪樓直呼，「我就問德德呢」、「公公不需要德德陪，但我需要」、「德德有吃早餐嗎」、「公公～德德在哪」、「請把大家的德德交出來」、「兒子在哪裡」。鄭運鵬甚至還被部分網友封為「國民公公」。

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在Threads上，也有不少網友討論起「德德」，甚至挖出他的IG，「超扯！晚上追蹤才700現在1.5萬」、「長得好好看」、「現在的弟弟這麼帥是合理的嗎」、「按讚排隊人數過多，建議直接辦流水席」、「我流口水了」。

實際查找後，可見「德德」的IG已有3.1萬名粉絲，鄭運鵬也是其中之一。而有趣的是，德德的魅力似乎大過於鄭運鵬，目前粉絲人數已經比爸爸多出約9000人。

▲▼兒子的粉絲數比爸爸還多。（圖／翻攝自鄭運鵬父子Instagram）

此外，德德的好友也在Threads上分享，要追蹤德德沒問題，但對方其實不太會發文。